– To bardzo krótki termin, w którym nie zawsze daje się ustalić wysokość dochodów członków rodziny. Chociaż sprawdzamy je elektroniczne, to doświadczenia z przyznawaniem zasiłków na dzieci pokazują, że czasami nie jest to możliwe. Dotyczy to w szczególności uzyskania informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne osób, które mają kilka tytułów ubezpieczeniowych, oraz emerytów, bo musimy występować do ZUS o podanie ich wysokości – wyjaśnia Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.