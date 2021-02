E-KPS składa się z 2 dni debat z zaproszonymi ekspertami (16-17 lutego), e-WZA Zwykłej Spółki SA (18 lutego) oraz cyklu webinariów (23 lutego - 9 marca). Spotkania skoncentrowane będą na zagadnieniach istotnych z punktu widzenia działów prawnych spółek giełdowych. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

"Pierwszego dnia Kongresu (16.02.2021) odbędą się aż 4 bloki tematyczne. W otwierającej debacie zaproszeni prelegenci omówią temat projektu zmian ustawowych dot. wezwań i jego konsekwencje. Następnie poruszona będzie problematyka nowych obowiązków wynikających z Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów oraz praktycznych wyzwaniach związanych z dostosowaniem do nowych wymogów. Kolejny temat dotyczył będzie aspektów ograniczania ryzyka zarządu. Na zakończenie zaś, eksperci opowiedzą o wdrażaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021" - czytamy w komunikacie.

Drugi dzień e-KPS składał się będzie z czterech dyskusji. Pierwsza dotyczyć będzie zmian w KSH (przystąpienie i zasady funkcjonowania spółki w grupie spółek; ochrona inwestycji w spółki holdingowe; nowe uprawnienia i obowiązki organów spółek kapitałowych).

"W drugiej debacie będzie mowa o nowych formach pozyskiwania kapitału (szybki prospekt; uproszczona dokumentacja przy mniejszych emisjach; dopasowanie procedury do okoliczności emisji). Dwie ostatnie dyskusje natomiast dotkną tematyki: E-walnych zgromadzeń w 2020 roku oraz identyfikacji akcjonariuszy" - czytamy dalej.

Trzeci dzień e-KPS poświęcony będzie symulacji e-WZA Zwykłej Spółki S.A. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są najważniejsze wyzwania prawne związane z organizacją e-WZA, jakie zmiany technologiczne ułatwiają organizację e-WZA oraz poznają zagrożenia dla spółki i akcjonariuszy płynące z takiej formuły wydarzenia, podano także.

W ramach e-KPS dla uczestników przewidziany został również cykl 5 webinariów:

- Wpływ noweli AML na regulacje wewnętrzne Emitenta wobec rozszerzających praktyk ujęć przestępstw gospodarczych (23.02.2021)

-Ograniczanie ryzyka zarządu – odpowiedzialność administracyjna, karna, cywilna, podatkowa i związana z upadłością (25.02.2021)

-Wewnętrzne postępowania wyjaśniające w świetle Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów – niezbędnik emitenta (02.03.2021)

- Zmiany w KSH (04.03.2021)

- Finansowanie poprzez emisję obligacji (09.03.2021), podano także.

"KPS to od ponad dekady platforma do dyskusji o najważniejszych problemach prawnych z którymi borykają się spółki giełdowe. W tym roku zmuszeni jesteśmy przeprowadzić kongres w formule on-line. W ciągu najbliższych tygodni spotkamy się 8 razy w przestrzeni wirtualnej, aby omówić najważniejsze zmiany legislacyjne z ostatniego okresu. Będzie to też okazja do wymiany doświadczeń, jak spółki radzą sobie w czasie pandemii" - powiedział prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski, cytowany w komunikacie.

Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerstwo nad wydarzeniem objęli: Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny; EY, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), KMD.Legal, Kochański & Partners, Mrowiec Fiałek i Wspólnicy oraz Wardyński i Wspólnicy jako Partnerzy.