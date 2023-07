Chodzi o uchwaloną w połowie czerwca przez Sejm nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wykreśla ona przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, dotyczące ograniczeń płatności w gotówce. Miały one wejść w życie od początku przyszłego roku.

Reklama

Większe transakcje tylko za pomocą rachunku płatniczego

Celem podpisanej przez prezydenta nowelizacji jest zniesienie zapisów, na mocy których przedsiębiorcy w relacjach z innymi przedsiębiorcami mogliby zapłacić w gotówce tylko wtedy, kiedy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, nie przekracza 8 tys. zł. Zgodnie z ustawą pozostawiono obecny limit, wynoszący 15 tys. zł.

Reklama

Innym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu, jest narzucenie na konsumenta obowiązku płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli wartość transakcji – bez względu na liczbę płatności – przekracza 20 tys. zł. To rozwiązanie miało wejść w życie również od 1 stycznia 2024 r. i również zostało wykreślone wskutek nowelizacji.

Ułatwić życie drobnym handlowcom

Ustawa zakłada także wykreślenie przepisów ograniczających płatności w gotówce, które znajdują się w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak zwróciła uwagę Kancelaria Prezydenta RP, w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że "przy braku możliwości dokonania zapłaty gotówką strony muszą korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji". Może to prowadzić do utrudnień i ograniczać znacząco drobny handel - dodano. "Mając na uwadze powyższe uchylono art. 22 pkt 1 ww. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw" - zaznaczono.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

autorka: Magdalena Jarco