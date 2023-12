Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główna odpowiedzialność za odśnieżanie chodników spoczywa na właścicielach nieruchomości przylegających do chodników.

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten przechodzi na wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie, które zarządzają danym budynkiem. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości trwa budowa, obowiązek odśnieżania chodnika należy do wykonawcy robót budowlanych.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Na przykład, jeśli między granicą nieruchomości a chodnikiem znajduje się rów melioracyjny, trawnik, pas zieleni lub inna przeszkoda, odpowiedzialność za odśnieżanie może przechodzić na zarządcę drogi lub gminę. Ponadto, chodniki, na których dopuszczony jest płatny postój, są odśnieżane przez zarządcę drogi.

Natomiast usuwanie śniegu lub lodu z przystanków transportu publicznego oraz krawężników przy torowiskach tramwajowych należy do firm, działających na terenach wykorzystywanych do transportu publicznego.

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dróg?

Odpowiedzialność za utrzymanie dróg publicznych, w tym za ich odśnieżanie, spoczywa na różnych podmiotach w zależności od kategorii drogi.

Za drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, za drogi wojewódzkie – zarządy województw, za drogi powiatowe - zarządy powiatów, a za drogi gminne - wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast.

Jak często powinno się odśnieżać chodnik?

Przepisy nie określają dokładnie wymaganej częstotliwości czyszczenia, bądź odśnieżania dróg, jednak właściciele nieruchomości powinni zachować należytą staranność. Oznacza to, że odśnieżanie powinno być przeprowadzane tak, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z chodników przez pieszych.

Konsekwencje braku odśnieżania

Zaniedbanie obowiązków związanych z odśnieżaniem może skutkować karą grzywny do 1500 złotych. Co więcej, właściciel nieruchomości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, gdy dojdzie do wypadków spowodowanych przez nieodśnieżony chodnik.

Podsumowanie

Odpowiedzialność za odśnieżanie chodników w czasie zimy należy zazwyczaj do właścicieli nieruchomości lub zarządcy budynków.

Brak należytego odśnieżania może skutkować wysokimi grzywnami oraz konsekwencjami cywilnymi w razie wypadków. Odpowiednie dbanie o te kwestie zapewnia bezpieczeństwo w miejskich przestrzeniach podczas surowych warunków pogodowych.