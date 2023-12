- Istotą tego zespołu będzie koordynowanie różnych działań w zakresie funkcjonowania rządu. Chodzi o wspólne podejście zwłaszcza do rekomendacji unijnych, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i odpowiednie przedstawianie naszego stanowiska – mówił podczas wieczornego w dniu zaprzysiężenia nowego rządu Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, zaznaczając od razu, że część dotychczasowych stanowisk przedstawianych w ostatnim czasie będą musiały ulec modyfikacji, bo wiele zastrzeżeń TSUE czy ETPCz jest jego zdaniem słusznych.

Rozmowy o przywracaniu praworządności

Bodnar poinformował też, że odbył rozmowę z Verą Jourową, wiceprzewodniczącą KE i Didierem Reyndersem nadzorującym pion zajmujący się praworządnością. Od poprawy w tym m.in. obszarze uzależnione jest uzyskanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

Nowi sekretarze stanu w MS

Nowy minister przedstawił również swoich zastępców. I tak Arkadiusz Myrcha będzie odpowiadał za departamenty legislacyjne oraz prokuraturą. – Wiemy doskonale jak wielką bolączką była jakość projektów aktów legislacyjnych kierowanych do Parlamentu i jak instrumentalnie prawa było wykorzystywane do uprawienia bieżącej polityki – mówił Myrcha, który ma też za zadanie odbudowanie zaufania do prokuratury, która musi zacząć działać w sposób sprawny i transparentny.

Stanowisko drugiego sekretarza stanu otrzymał Krzysztof Śmiszek, który do którego zadań będzie należało naprawienie relacji z UE oraz wzmacnianie praw i wolności obywatelskich. Marta Ejchart-Dubois zajmie się nadzorem nad departamentem wykonywania kar i będzie odpowiadała za więziennictwo i inne miejsca pozbawienia wolności. Nowa podsekretarz stanu z miejsca zapowiedziała zmiany dotyczące zwiększenia liczby możliwych telefonów osadzonych w celu kontaktów z rodziną lub obrońcami (dziś w zakładach zamkniętych limit wynosi jeden telefon w tygodniu). Z kolei Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zajmie się m.in. sprawami dzieci i współpracą z Rzeczniczką Praw Dziecka.

Przystąpienie do Prokuratury Europejskiej

Wcześniej nowy minister poinformował także o złożeniu wniosku do Premiera w sprawie przystąpienia do Prokuratury Europejskiej (European Public Prosecutor’s Office). Po zaopiniowaniu tej kwestii przez odpowiednie komisje sejmowe szef rządu będzie mógł wysłać do Komisji Europejskiej formalny wniosek o przystąpienie do EPPO. Prokuratora Europejska jest organem odpowiadającym za prowadzenie postępowań w sprawie przestępstw związanych z wydatkowaniem środków unijnych.

Braun zostanie pociągnięty do odpowiedzialności

Adam Bodnar odniósł się też do wtorkowego skandalu z udziałem posła Grzegorza Brauna, który w Sejmie użył gaśnicy do zgaszenia świeczek zapalonych z okazji żydowskiego święta Chanuki. – Zwróciłem się do Prokuratora Krajowego o informacje o tym co w tej sprawie zrobiła prokuratura, a także o wykaz wszystkich spraw, które dotyczyły posła Brauna. Bo wiemy doskonale, że wczorajsze haniebne zdarzenie to nie był jedyny incydent z udziałem pana posła Grzegorza Brauna.