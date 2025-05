Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2025. Do kiedy rolnicy muszą złożyć wnioski o dopłaty bezpośrednie?

Przedłużenie terminu dotyczy wsparcia finansowego dostępnego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Obejmuje to różnorodne formy pomocy, takie jak dopłaty bezpośrednie, tymczasowe wsparcie krajowe, a także płatności obszarowe w ramach drugiego filaru WPR. Wśród tych ostatnich znajdują się płatności dla rolnictwa ekologicznego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW), wsparcie w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz premie za zalesianie. Wspomniany dokument, zawierający te informacje, został udostępniony we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Wniosek o dopłaty bezpośrednie. Oto terminy składania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Planie Strategicznym, standardowy termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie przypada między 15 marca a 15 maja każdego roku. Wszelkie zmiany w złożonym wniosku można wprowadzać do 31 maja. W przypadku złożenia wniosku lub wprowadzenia zmian po wyznaczonym terminie, za każdy dzień zwłoki naliczana jest redukcja w wysokości 1 proc. należnej płatności.

Uzasadnieniem dla planowanego wydłużenia terminu składania wniosków w 2025 roku są nadchodzące zmiany. Od 2025 roku wchodzą w życie modyfikacje w ramach interwencji objętych mechanizmem warunkowości społecznej oraz wprowadzenie nowego ekoschematu "Materiał siewny kategorii elitarny i materiał siewny kategorii kwalifikowany". Dodatkowo, od 2025 roku zacznie obowiązywać norma GAEC 2, dotycząca wymogów dla obszarów torfowisk i terenów podmokłych. Zmiany dotyczą również istniejących ekoschematów, takich jak "Integrowana Produkcja Roślin", "Biologiczna uprawa" i "Grunty wyłączone z produkcji". Wprowadzenie tych wszystkich zmian uzasadnia potrzebę wydłużenia czasu na złożenie wniosków.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że dodatkowym czynnikiem wpływającym na konieczność przedłużenia wspomnianych terminów są nietypowe zjawiska pogodowe. Intensywne deszcze oraz gwałtowne spadki temperatur doprowadziły do zniszczeń w uprawach, co wymaga od rolników dodatkowego wysiłku i czasu na poradzenie sobie z zaistniałą sytuacją.

Wydłużenie terminu składania wniosków o płatności obszarowe

O prolongatę terminu przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych apelowały różne środowiska rolnicze, w tym Krajowa Rada Izb Rolniczych, która postulowała przesunięcie ostatecznej daty na 30 czerwca. Z podobną prośbą wystąpiła również Rada Sektora Wołowiny, działając na rzecz kilku organizacji rolniczych.