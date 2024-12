Masło towarem luksusowym

W ciągu ostatniego roku cena masła wzrosła o ok. 30 proc., czytamy w raporcie UCE Research. Od dłuższego czasu handlowcy nie mieli dostępu do taniego masła. W dużym stopniu wynika to z sytuacji na sytuacji na międzynarodowych rynkach, czytamy w raporcie Agro Mapa Jesień 2024 przygotowanym przez analityków Banku Credit Agricole.

„Istotny wzrost cen masła względem pozostałych cen produktów mlecznych wynika z jego obniżonej podaży na rynkach eksportowych, szczególnie ze strony Nowej Zelandii, będącej największym światowym eksporterem masła (ok. 48 proc. udziału w światowym eksporcie).” Niższa podaż masła wynika również z tego, że przetwórcy mleka przestawili się na bardziej opłacalną produkcję serów.

Bydło w Europie choruje

Europejscy rolnicy ponieśli również straty związane z występowaniem ognisk chorób zakaźnych bydła. Problem ten dotarł również do Polski. W listopadzie wykryto jedno ognisko choroby niebieskiego języka.

– Na Europejskiej Giełdzie Energii EEX, we wrześniu br. cena tony masła przełamała już barierę ok. 8,1 tys. euro. Zatem nie ma co spodziewać się obniżek na sklepowych półkach, skoro koszt zakupu na giełdzie jest wysoki. Odczuwamy też krajowe problemy, będące wynikiem suszy i powodzi, które zniszczyły pastwiska. Przez to produkcja masła zdrożała – twierdzi dr Justyna Rybacka cytowana przy okazji publikacji grudniowego raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” przygotowanych przez UCE RESEARCH i Uniwersytet WSB Merito.

Masło od RARS uratuje rynek

Oferowane do sprzedaży przez RARS masło pochodzi z rezerw żywnościowych Agencji, które zostały stworzone w czasie „maślanej górki”, która jest normalną sytuacją na rynku rolnym. Gdy ceny masła, wieprzowiny, czy wołowiny gwałtownie spadają, państwo wykupuje nadmiar z rynku. Utworzone w ten sposób rezerwy pozwalają ustabilizować sytuację na rynku spożywczym gdy ceny żywności gwałtownie rosną.

Na rynek trafi ok. 1000 ton masła mrożonego w blokach 25. kg, niesolone, wyprodukowane ze śmietanki otrzymanej z mleka krowiego. Jakość produktu jest zgodna z obowiązującymi przepisami określającymi wymagania weterynaryjne, handlowe, bezpieczeństwa żywności i żywienia. Minimalna cena sprzedaży masła z zasobów RARS została ustalona na poziomie 28,38 zł/kg plus VAT.

Skąd będzie pochodzić masło RARS?

Masło zostało wyprodukowane przez trzy polskie mleczarnie: Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA, Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich „LACPOL” Sp. z o.o. i Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. Ważna oferta przetargowa powinna obejmować propozycję zakupu minimum 20 000 kg masła mrożonego.

Kiedy cena masła spadnie?

Masło powoli staje się towarem luksusowym. Aktualnie za 200 g kostkę masła zapłacić nawet 16 zł. Przedświąteczne promocje nieco ulżyły portfelom Polaków, ale bez rządowej interwencji niemożliwe jest utrzymanie jego cen na rozsądnym poziomie.

Otwarcie ofert na zakup masła ma nastąpić 19 grudnia, czyli przetarg będzie przeprowadzony w ekspresowym tempie. Jednak wpływ dodatkowych dostaw tego tłuszczu na ceny na sklepowych półkach będziemy musieli poczekać aż do Nowego Roku.