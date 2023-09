Osłabienie złotego

- Decyzję RPP trudno komentować w kategoriach merytorycznych, gdyż wymyka się ona z tych kategorii – ocenia Sobolewski.

- Dziś rynek w reakcji na decyzję RPP zareagował 2-proc. osłabieniem złotego. Jeżeli osłabienie złotego w jakikolwiek sposób sprzyja osłabieniu inflacji w Polsce, to muszę jeszcze raz siąść do nauki ekonomii – dodaje.

Skutki decyzji RPP

Co decyzja RPP oznacza dla rynków?

- Najpierw dostaniemy tę smaczną część kiełbasy – będą nieco niższe raty kredytowe, będzie nieco łatwiej o pieniądz – wskazuje główny ekonomista Pracodawców RP.

- Z drugiej strony oznacza to dużo dłuższą i bardziej wyboistą perspektywę spadku inflacji, a co za tym idzie, utrzymującą się – jeszcze co najmniej 3 lata – głęboką nierównowagę makroekonomiczną – podkreśla.

W ocenie Sobolewskiego jest to działanie sprzeczne z mandatem NBP, którego pierwszym celem jest stabilność cen i stabilność makroekonomiczna, a dopiero drugim celem, o ile spełniony jest ten pierwszy, jest wspieranie polityki gospodarczej rządu. Tymczasem wsparcie polityki gospodarczej rządu, na miesiąc przed wyborami, zajęło centralne miejsce w dzisiejszej decyzji.

WIĘCEJ W MATERIALE WIDEO