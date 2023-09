Ile wyniesie inflacja we wrześniu?

Reklama

"Inflacja, która jest podawana, inflacja roczna PPI obejmuje średni wskaźnik z całego miesiąca. Oczywiście my obserwujemy przez swoje modele inflacji z dnia na dzień, ale nie podajemy jej (wysokości codziennie), bo ma ona charakter zmienny. Inflacja za wrzesień będzie prawdopodobnie wynosiła nieco powyżej 8,5 proc. A to oznacza, że w dniu dzisiejszym ta inflacja jest jednocyfrowa."- poinformował prezes Glapiński.

Warunki obniżki stóp procentowych

Reklama

Zaznaczył przy tym, że wszystkie warunki obniżenia stóp procentowych, o których mówił na poprzednich konferencjach, zostały spełnione. "Wystarczające i konieczne warunki (obniżki stóp procentowych- red.) to jest jednocyfrowa inflacja i prognozy nasze oraz zewnętrzne, które w sposób jednoznaczny stwierdzają, że następnych kwartałach inflacja będzie szybko maleć. Oba te warunki zostały spełnione." - dodał szef NBP.

Glapiński: polityka niepotrzebnie miesza się do polityki pieniężnej

Na konferencji prasowej podsumowującej ostatnie posiedzenie RPP i decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,75 punktu prof. Glapiński ostro podsumował wypowiedzi ekonomistów.

"W związku z napiętą polityczną atmosferą w Polsce pojawiają się niepoważne analizy i stwierdzenia", uważa szef NBP.

Raty kredytu w dół, inflacja w górę

Obniżka stóp procentowych z 6,75 do 6 proc. przyniesie obniżkę rat kredytów. Jednak ekonomiści ostrzegają przed długofalowymi kosztami tej decyzji, gdyż ma ona charakter proinflacyjny.

"Jest to absolutnie decyzja proinflacyjna, niezgodna z mandatem, który ma Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej" - powiedziała w TVN24 dr Małgorzata Starczewska- Krzystoszek.

Szef NBP: Inflacja CPI pod koniec roku może gwałtownie spaść

Inflacja konsumencka CPI może wynosić 5 proc. r/r lub poniżej pod koniec tego roku, ocenił prezes Glapiński. Wcześniej podczas konferencji prasowej mówił, że inflacja może wynieść 6 proc. r/r na koniec tego roku.

"Wysoka inflacja się skończyła. […] Weszliśmy w inflację tzw. umiarkowaną, podręcznikowo - poniżej 10 proc. […] A pod koniec tego roku zbliżymy się do inflacji pełzającej, jak się ją określa, czyli 5-procentowej i niżej" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

"W normalnych warunkach, jeśliby to nie było po okresie takiej wysokiej inflacji, to taka inflacja do 5 proc. jest niedostrzegalna przez społeczeństwo jako całość, chociaż przez różne grupy społeczne w różnych stopniu" - dodał szef banku centralnego.

Jak podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 10,1 proc. w ujęciu rocznym w sierpniu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych pozostały bez zmian. Konsensus rynkowy wynosił: 10 proc. r/r i 0 proc. m/m.