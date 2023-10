Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe o 25 pb do 5,5% w listopadzie i utrzyma je na tym poziomie do końca 2024 r., monitorując sytuację, oceniają ekonomiści Credit Agricole Bank Polska.

Tarcze antyinflacyjne i deficyt budżetowy

Według analityków banku, możliwość wycofania tarcz antyinflacyjnych oraz istniejące ryzyko wzrostu wysokości deficytu budżetowego ponad 4,5% PKB założonego w obecnym projekcie budżetu na 2024 r. może spowodować, że RPP opowie się za policy-mix zakładającym luźną politykę fiskalną i umiarkowanie restrykcyjną politykę pieniężną.

"Projekt ustawy budżetowej przewidywał znaczący deficyt budżetowy wynoszący 4,5% PKB. Ostanie wypowiedzi przedstawicieli demokratycznej opozycji sygnalizują wysoką determinację w zakresie szybkiej realizacji niektórych obietnic wyborczych, m.in. zwiększenia skali podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli (wzrost wydatków z budżetu o ok. 5,6 mld zł, 0,1% PKB) i podniesienia kwoty wolnej od podatku (spadek dochodów budżetowych o ok. 45 mld zł, 1,2% PKB). Determinacja ta wynika po części ze zbliżających się wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku. Realizacji obietnic wyborczych będą prawdopodobnie towarzyszyły jednoczesne działania polegające na dążeniu do zmniejszenia innych wydatków budżetowych. Niemniej jednak dostrzegamy istotne ryzyko w górę dla wysokości deficytu założonego w obecnym projekcie budżetu na 2024 r. W takich warunkach RPP może opowiedzieć się za policy-mix zakładającym luźną politykę fiskalną i umiarkowanie restrykcyjną politykę pieniężną" - czytamy MakroMapie "Wynik wyborów w Polsce wpłynie na poziom stóp procentowych i kursu złotego".

Utrzymanie tarcz antyinflacyjnych do końca 2023 r. sprawi, że skokowo wzrośnie na początku inflacja, co jest formalnie szokiem podażowym, na który RPP nie powinna reagować, podkreślają ekonomiści.

Wzrost inflacji i presja płacowa

Wskazują jednocześnie, że w warunkach polskich niesie to za sobą ryzyko odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych i może nasilać presję płacową, co przełożyć się może na wtórny wzrost inflacji. Zdaniem analityków, "w takim przypadku Rada może uznać, że potrzebne jest odejście od łagodnego nastawienia w polityce pieniężnej".

RPP obniżyła w październiku stopy procentowe o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75%, zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6% w przypadku stopy referencyjnej.

(ISBnews)