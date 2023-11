Złożony podczas wrześniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wniosek o obniżkę stóp procentowych o 75 pb uzyskał poparcie większości głosów, natomiast głosy przeciwko oddali: Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk i Joanna Tyrowicz, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Głosy za obniżką oddali: Adam Galpiński, Ireneusz Dąbrowski, Iwona Duda, Wiesław Janczyk, Cezary Kochalski, Gabriela Masłowska i Henryk Wnorowski.

Ponadto zgłoszono wniosek o podwyżkę stóp o 100 pb, za którym opowiedziała się Joanna Tyrowicz, zaś przeciwko oddano 9 głosów.

We wrześniu RPP zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej. Następnie w październiku Rada obniżyła stopy procentowe o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc.

