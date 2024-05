"Chociaż dotychczasowa historia polityki pieniężnej (2021 i 2023 r.) pozostawia miejsce na pewne niespodzianki, uważamy, że nowy forward guidance w połączeniu z najnowszymi prognozami inflacji jest wystarczająco przekonujący, aby uzasadnić scenariusz niezmienionych stóp przynajmniej do końca tego roku. Biorąc pod uwagę sygnały z RPP i oczekiwaną trajektorię CPI, uważamy, że najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada stabilne stopy w 2024 roku. Przesunęliśmy również początek cyklu obniżek stóp o sześć miesięcy do lipca 2025 r. (ze stycznia 2025 r.)" - czytamy w "Poland Monthly Economic Outlook".

Inflacja będzie napędzana wzrostem realnych płac

Dodano, że dotychczas komunikaty płynące z Rady Polityki Pieniężnej (RPP) sugerowały niewielką przestrzeń do obniżek stóp procentowych w br. Bank szacuje inflację konsumencką CPI na poziomie nieco poniżej 6% r/r na koniec br., a inflacja bazowa z obecnych 4% wzrośnie do ok. 5% w II poł. roku. "Jest mało prawdopodobne, by inflacja bazowa wyhamowała, biorąc pod uwagę silny wzrost płac realnych i spodziewamy się, że w drugiej połowie 2024 r. zbliży się do 5% r/r z obecnych ok. 4% r/r" - czytamy dalej.

Jak podał wczoraj Narodowy Bank Polski (NBP) inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,1% w kwietniu 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 4,6% r/r w poprzednim miesiącu. Konsensus rynkowy przewidywał 4% r/r.

