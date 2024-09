Fed obniża stopy procentowe

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) postanowił obniżyć poziom głównej stopy procentowej do 4,75-5% z 5,25-5,5%, poinformował Fed.

Rynek oczekiwał cięcia stóp o 25 pb.

Powody obniżki stóp

"W świetle postępów w zakresie inflacji i bilansu ryzyk, Komitet zdecydował się obniżyć docelowy zakres stopy funduszy federalnych o 1/2 punktu procentowego do 4-3/4 do 5%. Rozważając dodatkowe korekty docelowego zakresu stopy funduszy federalnych, Komitet dokładnie oceni napływające dane, zmieniające się perspektywy i równowagę ryzyk. Komitet będzie kontynuował redukcję posiadanych skarbowych papierów wartościowych oraz agencyjnych papierów dłużnych i agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką. Komitet jest mocno zaangażowany we wspieranie maksymalnego zatrudnienia i przywrócenie inflacji do celu 2%" - czytamy w komunikacie.

Komitet ocenia, że ostatnie wskaźniki sugerują, że aktywność gospodarcza nadal rozwija się w solidnym tempie. Przyrost miejsc pracy spowolnił, a stopa bezrobocia wzrosła, ale pozostaje niska. Inflacja poczyniła dalsze postępy w kierunku 2-procentowego celu Komitetu, ale pozostaje nieco podwyższona, podano także.

"Komitet zyskał większą pewność, że inflacja zmierza trwale w kierunku 2% i ocenia, że zagrożenia dla osiągnięcia jego celów w zakresie zatrudnienia i inflacji są w przybliżeniu zrównoważone. Perspektywy gospodarcze są niepewne, a Komitet zwraca uwagę na zagrożenia dla obu stron swojego podwójnego mandatu" - czytamy dalej.

