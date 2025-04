Dane GUS o wynagrodzeniach za marzec 2025

GUS podał we wtorek dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw. W tym sektorze w marcu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9 055,92 zł, co oznacza wzrost 7,7 proc. w ujęciu rocznym, a zatrudnienie w ujęciu rocznym spadło o 0,9 proc.

Reklama

(…) to, co jest w danych za marzec istotne, to przypieczętowanie tendencji obserwowanej od początku roku. Tempo wzrostu płac spada i najprawdopodobniej trwale obniżyło się do poziomu, który możemy uznać za normalny i nieszokowy. W 2025 roku pierwszy raz, odkąd płace w 2022 roku silnie zareagowały na szok inflacyjny, zobaczyliśmy w danych o wynagrodzeniach siódemkę z przodu i to dwa miesiące z rzędu. Tym samym, znajdujemy się niecały punkt procentowy od dynamik płac, które obserwowaliśmy w latach 2017-19, czyli czasach relatywnej stabilności gospodarczej” – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.

Silny argument dla RPP za obniżką stóp procentowych

Ocenili, że trwały spadek dynamiki wynagrodzeń „w okolice 7-8 proc.” daje RPP silny argument za obniżką stóp procentowych. Przypomnieli, że obecny poziom stóp procentowych był utrzymywany w okresie, gdy płace rosły w tempie 10-12 proc. w ujęciu rocznym.

„Przy towarzyszącym procesom na rynku pracy osłabieniu globalnej koniunktury, pozytywnych odczytach inflacji CPI z perspektywą uplasowania się w celu RPP na przełomie roku oraz słabszych niż oczekiwano wynikach przemysłu i budownictwa za marzec, Rada ma do dyspozycji więcej niż kiedykolwiek gołębich przesłanek. Naszym zdaniem obniżki stóp w maju i czerwcu (2x 50pb) są już przesądzone. Pytanie, które sami sobie zadajemy to, czy pojawi się przestrzeń na jeszcze więcej cięć w bieżącym roku i na razie decydujemy się nie formułować jednoznacznej odpowiedzi” – czytamy w komentarzu Pekao.

Spadek zatrudnienia

Ekonomiści banku ocenili, że spadek zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw „nie stanowi żadnej niespodzianki”. Dodali, że według GUS liczba etatów spadła o 8 tys. etatów wobec poprzedzającego miesiąca.

„Rok 2025 nadal wygląda podobnie słabo jak dwa poprzednie lata i nie powinno się to zmienić w najbliższych miesiącach. Nadal uważamy, że przestrzeń do odstępstwa od wzorców z ubiegłych lat pojawi się najwcześniej w drugiej połowie roku, choć nie należy spodziewać się wtedy fajerwerków” – czytamy w komentarzu Banku Pekao. (PAP)