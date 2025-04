Posiedzenie RPP

We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ale zdaniem ekonomisty Banku Pekao Kamila Łuczkowskiego, nie będzie decyzji o obniżce stóp procentowych.

Reklama

„Ostatnio pojawiło się kilka czynników, które wspierają bardziej gołębią politykę pieniężną, jak choćby odczyt marcowej inflacji i jej struktura. Widać także, że wśród członków RPP rośnie chęć do rozpoczęcia dyskusji o obniżkach stóp procentowych, a nawet do złożenia wniosku o obniżkę. Moim zdaniem na kwietniowym posiedzeniu RPP takiego wniosku jeszcze nie będzie” – powiedział PAP ekonomista Banku Pekao.

Dodał, że jeśli dane o inflacji dalej będą pozytywnie zaskakiwać i będzie ona niższa od prognoz, także tych formułowanych przez NBP, nie wyklucza, że pierwszy wniosek o obniżkę zostanie zgłoszony w II kwartale, może nawet już w maju.

Kiedy zaczną się obniżki stóp procentowych?

„Ale samej decyzji o obniżce stóp procentowych nie spodziewam się w II kwartale.Obniżki zaczną się w III kw. roku. Trudno powiedzieć kiedy dokładnie przy obecnie bardzo zmiennej funkcji reakcji Rady – bo kiedy patrzy się na dane makro, to one sprzyjają obniżkom stóp procentowych już w lipcu. Ale gdy się słyszy wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, którego głos ze względu na rozkład opinii w Radzie jest obecnie decydujący, to obniżki można spodziewać się dopiero we wrześniu” – dodał ekonomista Banku Pekao. Duże znaczenie przypisujemy również decyzjom związanym z taryfami na energię i potencjalnemu odmrożeniu ich cen w IV kw.

Aktualne stopy procentowe

Obecnie główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 5,75 proc., RPP utrzymuje ją na tym poziomie od października 2023 r.

„Spodziewamy się, że w tym roku stopy procentowe zostaną stopniowo obniżone o 100 pkt. bazowych – 4 obniżki, po 25 pkt. bazowych każda. W przyszłym roku stopy procentowe spadną o dalsze 125 pkt bazowych i stopa referencyjna zostanie obniżona do 3,50 proc.” – powiedział Kamil Łuczkowski. (PAP)

Marek Siudaj (PAP)