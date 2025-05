Decyzja RPP o stopach procentowych

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła na zakończonym w środę posiedzeniu stopy procentowe NBP o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna spadła z 5,75 proc. do 5,25 proc. Poprzedni poziom stóp procentowych był utrzymywany od października 2023 r.

"Treść komunikatu po posiedzeniu RPP jest zgodna z naszym scenariuszem dalszego złagodzenia polityki pieniężnej, które nastąpi najprawdopodobniej w lipcu br., gdy Rada zapozna się z wynikami najnowszej projekcji inflacji i ponownie obniży stopy procentowe o 50 pb. Wsparciem dla tego scenariusza jest nasza krótkoterminowa prognoza inflacji, zgodnie z którą w III kw. nastąpi jej dalszy znaczący spadek do 3,2 proc., a lipcowa projekcja NBP ponownie zarysuje perspektywę powrotu do celu RPP w 2026 r." - ocenili analitycy Credit Agricole. "Nie wykluczamy jednak scenariusza, w którym Rada będzie kontynuować obniżki stóp w czerwcu i w lipcu, a ich skala zostanie zmniejszona do 25 pb." - zaznaczyli.

O ile spadną stopy w 2025 roku?

Podkreślili, że zgodnie z prognozą Credit Agricole, w 2025 r. RPP obniży stopy procentowe łącznie o 100 pb. "Konsekwentnie zakładamy również, że w najbliższych kwartałach wzrost cen energii będzie ograniczony, czym uzasadniamy oczekiwany przez nas silny spadek inflacji w II poł. br. i jej powrót do celu inflacyjnego w III kw 2026 r." - podali.

W ocenie analityków Credit Agricole treść środowego komunikatu po posiedzeniu Rady jest neutralna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. (PAP)