Inflacja w kwietniu

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2025 r. wzrosły o 4,2 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,4 proc. - podał w środę w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Michał Rubaszek ocenili w komentarzu, że inflacja bazowa obniżyła się do 3,4-3,5 proc. w kwietniu z 3,6 proc. w marcu.

„Spadek inflacji rocznej jest splotem trzech czynników. Najważniejszym jest efekt bazy dla inflacji cen żywności, wynikający z przywrócenia VAT na żywność w kwietniu 2024. Jest to główna przyczyna obniżenia inflacji rocznej dla cen żywności z 6,7 proc. do 5,3 proc. Drugim czynnikiem jest przyspieszenie rocznego tempa spadku cen paliw do 8,3 proc. z 4,7 proc. w marcu, co jest związane z deprecjacją dolara oraz obniżeniem cen ropy na rynkach międzynarodowych" - stwierdzili ekonomiści ING BSK. Dodali, że ograniczeniu inflacji sprzyja także spowalniająca dynamika płac i niski popyt, które doprowadzają do stopniowego spadku dynamikę inflacji bazowej.

Ocenili, że ścieżka inflacja na początku roku „przebiega istotnie niżej od marcowej projekcji NBP”. Dodali, że już w II połowie tego roku, „po wygaśnięciu efektu bazy odmrożenia cen energii z lipca 2024 r.”, inflacja powróci do przedziału dopuszczalnych wahań wokół celu NBP i zbliży się do 3 proc. w ujęciu rocznym.

Obniżki stóp procentowych coraz bliżej

„Dzisiejsze dane stanowią ważny argument w dyskusjach na temat skali obniżek stóp procentowych NBP na posiedzeniu RPP w przyszłym tygodniu. Za granicą, dane z Eurolandu i USA pokazują, że gospodarka globalna spowalnia. W Eurolandzie ECB zastanawia się, jak duży dezinflacyjny wpływ będzie miał zalew chińskim importem” – wskazali Rafał Benecki i Michał Rubaszek. „Spodziewamy się cięcia stóp o 50 bp w maju i 125 pb w całym roku” – dodali. (PAP)