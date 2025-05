Stopy procentowe: 3 proc. w II kw. 2026 roku

Stopy procentowe w Polsce osiągną docelowy poziom 3% do II kw. 2026 r., prognozują ekonomiści Goldman Sachs.

"Komentarze [prezesa NBP Adama] Glapińskiego po kwietniowym posiedzeniu stanowiły zbieżność perspektyw NBP z naszymi prognozami: widzimy dezinflacyjne czynniki zewnętrzne - takie jak słaby wzrost cen producentów, hurtowe ceny gazu na poziomie stanowiącym ułamek ich szczytowego poziomu i co najważniejsze, siła złotego - będą nadal ciążyć inflacji przez cały rok. Oczekujemy, że RPP obniży stopy procentowe o dodatkowe 100 pb wciągu roku do 4,25%, a stopy procentowe osiągną docelowy poziom 3% do II kwartału 2026 r." - czytamy w komentarzu banku do wczorajszej decyzji RPP.

Luzowanie polityki pieniężnej w Polsce

Wczorajszy ruch oznacza wznowienie luzowania polityki pieniężnej w Polsce po ostatniej obniżce, która miała miejsce w październiku 2023 r., ocenił też bank.

Podczas kwietniowej konferencji prasowej szef NBP powiedział, że "docelowo w przyszłym roku [...] stopy znajdą się pewnie w przedziale gdzieś 3,5%. Daj Bóg, żeby tak było, no, ale się nie zdziwię, jak będzie inaczej. Ja lubię zawsze przewidywać trochę scenariusz taki konserwatywny".

RPP obniżyła wczoraj - zgodnie z oczekiwaniami - stopy procentowe o 50 pb, do 5,25% w przypadku głównej stopy referencyjnej.

(ISBnews)