Rusza posiedzenie RPP. Kiedy stopy procentowe będą niższe?

Wiele osób posiadających kredyty czeka na kolejną obniżkę stóp procentowych, ale wiele wskazuje na to, że jeszcze będą musieli poczekać. Zdaniem ekonomisty banku ING BSK Adama Antoniaka na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu RPP nie dojdzie do obniżki stóp, a na taki ruch przyjdzie nam poczekać do lipca. Wtedy - jego zdaniem - stopy mogą spaść nawet o 50 pkt. bazowych.