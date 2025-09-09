Obniżka stóp procentowych

Jego zdaniem jeszcze w tym roku możliwa jest jedna obniżka stóp procentowych, a docelowy poziom stóp to 3,5-4 proc. - podkreśla dziennik.

„Decyzja agencji Fitch Ratings o obniżeniu perspektywy ratingu Polski to tylko potwierdzenie, że sytuacja fiskalna wymaga większej uwagi - mówi Ludwik Kotecki w rozmowie z „Pulsem Biznesu”. Członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zwraca uwagę, że choć w ciągu ostatnich trzech lat deficyt finansów publicznych był podwyższony, to jednak udało się wyraźnie obniżyć inflację. Jednak, jak mówi, sytuacja w finansach publicznych jest poważna.

„Większość ekonomistów myślała, że deficyt w budżecie na 2026 r. będzie punktem zwrotnym w procesie wychodzenia z wysokiego deficytu. Tak się nie dzieje, to sygnał, który potwierdza, że sytuacja jest poważna, co powinno dodatkowo wzmacniać konieczność dyskusji (na temat konsolidacji finansów publicznych - red.)” – podkreśla Kotecki w „PB”.

Jak czytamy, w piątek agencja Fitch Rating przy okazji przeglądu oceny wiarygodności kredytowej Polski utrzymała co prawda rating na poziomie A-, ale jednocześnie obniżyła jego perspektywę do negatywnej. „Zdecydowała się na taki krok ze względu na utrzymujący się wysoki deficyt finansów publicznych (w tym roku ma on sięgnąć 6,9 proc. PKB, w przyszłym wynieść 6,5 proc. PKB), ale także napięcia polityczne w Polsce” - podkreślono.

Wpływ decyzji agencji Fitch na stopy procentowe

Ludwik Kotecki pytany przez gazetę, czy decyzja Fitch Rating nie jest dodatkowym czynnikiem, który będzie skłaniał RPP do wstrzymywania się z obniżkami stóp procentowych, powiedział, że „to nie polityka fiskalna jest wyznacznikiem poziomu realnych i nominalnych stóp procentowych”.

„Naszym mandatem nie jest ocenianie rządu, lecz sprowadzanie inflacji do poziomu zgodnego z celem NBP czy RPP, czyli 2,5 proc. I to nam idzie na razie całkiem dobrze. Inflacja nie przejmuje się deficytem, nie przejmuje się długiem, tylko sobie spada. Z pierwszych szacunków wiemy, że w sierpniu spadła do poziomu 2,8 proc. Z niego dobrze widać już cel inflacyjny” – powiedział członek RPP.