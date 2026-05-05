System kaucyjny: Polacy potrzebują wygodnych rozwiązań

dzisiaj, 10:55
System kaucyjny w Polsce jest w fazie intensywnego skalowania. Nie wszystko działa jeszcze optymalnie, a Polacy oczekują przede wszystkim komfortowych rozwiązań – mówi Tomasz Suligowski, prezes zarządu OK Operator Kaucyjny.

W jego ocenie niedogodności dotyczą między innymi skali automatyzacji, miejsc, gdzie umieszczono punkty odbioru opakowań kaucyjnych, czasem jakości obsługi lub łatwości korzystania z maszyn zbierających zużyte opakowania.

Konsumenci i nowe nawyki

Dzisiaj mamy zgłoszonych 9,5 tys. automatów (kaucyjnych – red.) w Polsce. Pytanie, ile faktycznie z nich działa, ile jest wydolnych, ile z tych urządzeń jest cały czas sprawnych czy też regularnie opróżnianych. Tego nie wiemy. Natomiast wiemy jedno, że patrząc na doświadczenia międzynarodowe dla takiego kraju jak Polska, aby osiągnąć punkt krytyczny dobrej obsługi automatycznej – bo to ona przejmie większość tych opakowań – musimy osiągnąć poziom 15-20 tys. nowoczesnych urządzeń – podkreśla prezes zarządu OK Operator Kaucyjny.

Zdaniem Tomasz Suligowskiego system kaucyjny zacznie działać lepiej, kiedy jego użytkownicy nauczą się pewnych nowych nawyków. W tym powinny pomóc sieci handlowe convenience.– Polskie społeczeństwo, polski klient jest przyzwyczajony do wygody, wygodnych zakupów, najczęściej na nieduże odległości, ze świetną obsługą. A tutaj wchodzi nowy nawyk i trzeba go po prostu wyrobić – mówi.

Sieci handlowe reagują

Prawdziwy test systemu kaucyjnego w Polsce jest ciągle przed nami.– Sezon dopiero nadchodzi. Kwiecień w kontekście pogody, był słabszy, natomiast zobaczymy, co będzie w maju – zauważa Tomasz Suligowski.I mówi to, odwołując się do danych z nieodległej przeszłości.– OK Operator do wczoraj zebrał ponad 300 milionów opakowań. A w pierwszych trzech miesiącach tylko dwa miliony. Tak więc proszę sobie wyobrazić, jakie to jest przyspieszenie – dodaje.

Sieci handlowe już wiedzą, że infrastruktura do zbierania odpadów powinna być rozbudowana i odrabiają lekcje.

W ocenie Tomasza Suligowskiego sześciu operatorów systemu kaucyjnego w Polsce powinno sprostać nadciągającemu wyzwaniu, jakim jest szybko rosnąca liczba odpadów.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy przeprowadzonej w studiu DGP podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się w dniach 22-24 kwietnia w Katowicach.

MK

Źródło: Artykuł partnerski
