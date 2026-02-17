Wielki Post - czas przygotowania

Wielki Post to okres przygotowania do najważniejszego święta chrześcijańskiego - Zmartwychwstania Pańskiego. W 2026 roku Wielkanoc przypada:

Niedziela Wielkanocna: 5 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny: 6 kwietnia

Podczas Wielkiego Postu Kościół zaleca praktyki duchowe, które pomagają w refleksji i przemianie życia:

codzienna modlitwa;

odmówienie sobie pewnych przyjemności i poświęcenie zaoszczędzonego czasu lub pieniędzy potrzebującym;

podejmowanie innych uczynków pokutnych i miłosierdzia.

Nabożeństwa i rekolekcje

Wielki Post wiąże się z różnymi formami nabożeństw i duchowego zaangażowania:

w piątki odbywa się Droga Krzyżowa ;

; w niedziele odprawiane są Gorzkie Żale ;

; parafie organizują także rekolekcje, dni skupienia i adoracje krzyża.

Obrzęd posypania głów popiołem

Podczas Środy Popielcowej przeprowadza się posypanie głów popiołem, który pochodzi z palm poświęconych podczas Niedzieli Palmowej w poprzednim roku. Posypanie głowy popiołem ma symboliczne znaczenie i sięga bardzo dawnych tradycji pokutnych.

Znak pokuty i skruchy

- popiół symbolizuje przemijalność życia i nasze grzechy. Podczas posypywania głowy przypomina się, że człowiek pochodzi „z prochu i w proch się obróci”. Wyraz nawrócenia - akt ten jest znakiem gotowości do zmiany swojego życia, odwrócenia się od złych nawyków i zbliżenia do Boga.

- akt ten jest znakiem gotowości do zmiany swojego życia, odwrócenia się od złych nawyków i zbliżenia do Boga. Wspólnota i przypomnienie - obrzęd odbywa się w czasie liturgii, pokazując, że wszyscy wierni są częścią wspólnej drogi pokuty i przygotowania do Wielkanocy.

Krótko mówiąc, posypanie głowy popiołem to symboliczny "budzik duchowy", który przypomina o przemijalności życia, potrzebie nawrócenia i skupieniu się na wartościach duchowych.

Rytuał ten został wprowadzony do liturgii w VII w., a od 1091 r. obowiązuje w formie zbliżonej do dzisiejszej.

Post i wstrzemięźliwość

W Środę Popielcową obowiązują zasady pokutne:

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dla wiernych powyżej 14 lat;

dla wiernych powyżej 14 lat; Post ścisły (trzy posiłki dziennie, w tym jeden do syta) dla osób pełnoletnich do 60 lat.

Czy jest obowiązek uczestniczenia mszy św. Środę Popielcową?

Nie ma obowiązku uczestnictwa w mszy św. w Środę Popielcową, choćzaleca się udział ze względu na charakter pokutny liturgii.