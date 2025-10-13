Szefowie MSZ Polski i Holandii Radosław Sikorski i David van Weel otworzyli w poniedziałek w Warszawie 34. edycję Konferencji Utrechckiej; to forum corocznych dwustronnych konsultacji między oboma krajami.

Reklama

Stosunki dwustronne Polski i Holandii

Podczas wspólnej konferencji prasowej Sikorski podkreślił wagę tych konsultacji. - Omówiliśmy nasze stosunki dwustronne, a także aktualną sytuację bezpieczeństwa w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Znaczna część konsultacji poświęcona była kwestii sankcji i dalszej bardzo potrzebnej presji na Rosję - powiedział szef polskiej dyplomacji.

Znaczenie współpracy z USA

Jak dodał, podkreślono została też waga konstruktywnego dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. - Niderlandy są jednym z naszych najbliższych partnerów w Europie, zaufanym partnerem i sojusznikiem - zaznaczył Sikorski,

Wspólne stanowisko wobec agresji rosyjskiej

Podziękował Holandii za wsparcie i zneutralizowanie rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną we wrześniu br. - Pozostajemy zjednoczeni w stosunku do agresji rosyjskiej - dodał podkreślił szef MSZ.

Holenderski minister zauważył, że mamy do czynienia z ciągłą agresją ze strony Rosji, a Polska graniczy zarówno z Rosją jak i Ukrainą. - Dziękujemy za przywództwo i za zajmowanie zdecydowanego stanowiska wobec zagrożeń ze strony Rosji - powiedział van Weel.

Jak poinformował, rozmowy w Warszawie dotyczyły tez nielegalnej migracji.