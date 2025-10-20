Kto może legalnie posiadać broń w Polsce? [podstawa prawna prawa do posiadania broni palnej]

Wszelkie zasady dotyczące posiadania broni oraz amunicji określa ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1999 r. Zgodnie z tą ustawą, broń palną oraz amunicję można posiadać wyłącznie na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji – odpowiednio do miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub siedziby danego podmiotu. W przypadku żołnierzy zawodowych pozwolenie wydaje komendant odpowiedniego oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Kiedy zezwolenie na broń nie jest wymagane?

Pozwolenie nie jest konieczne w przypadku:

gromadzenia broni w zbiorach muzealnych,

używania jej na strzelnicach w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych,

stosowania broni sygnałowej i alarmowej w celach ratowniczych lub sportowych,

prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem bronią lub usługami rusznikarskimi,

dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia jej cech użytkowych,

posiadania broni pozbawionej cech użytkowych,

posiadania paralizatorów o określonych parametrach technicznych,

posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego,

posiadania broni pneumatycznej,

posiadania broni rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 r. oraz jej replik,

posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Jak dziś uzyskać pozwolenie na broń? Procedura krok po kroku

Ważne Pozwolenie na broń wydaje właściwy organ Policji, jeśli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla siebie ani dla bezpieczeństwa publicznego oraz wykaże ważną przyczynę posiadania broni.

Broń może być wydana w szczególności w celach:

ochrony osobistej,

ochrony osób i mienia,

łowieckich,

sportowych,

rekonstrukcji historycznych,

kolekcjonerskich,

pamiątkowych,

szkoleniowych.

Za ważną przyczynę uznaje się m.in. realne zagrożenie życia lub mienia, posiadanie uprawnień łowieckich, członkostwo w organizacjach strzeleckich lub rekonstrukcyjnych, nabycie broni w drodze spadku lub darowizny, a także prowadzenie szkoleń strzeleckich.

Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się jego cel, rodzaj oraz liczbę egzemplarzy broni. Na wniosek posiadacza pozwolenia wydaje się zaświadczenie uprawniające do zakupu broni i amunicji zgodnej z zakresem pozwolenia. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa określona w odrębnych przepisach.

Wskazanie ważnej przyczyny do posiadania broni to pierwszy krok. Aby uzyskać pozwolenie na broń, należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wniosek powinien zawierać:

dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, imię ojca oraz panieńskie nazwisko matki;

adres stałego pobytu oraz adres do korespondencji lub zamieszkania (jeżeli różni się od adresu stałego pobytu);

serię i numer dowodu osobistego wraz z informacją, kiedy i przez jaki organ został wydany;

numer ewidencyjny PESEL;

określenie rodzaju broni, celu jej posiadania oraz liczby jednostek;

podpis wnioskodawcy.

W przypadku ubiegania się o broń palną bojową w celu ochrony osobistej należy wykazać realne i potwierdzone przez Policję zagrożenie życia lub zdrowia.

Do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie lekarskie potwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do posługiwania się bronią;

orzeczenie psychologiczne potwierdzające sprawność psychiczną do posługiwania się bronią;

jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3 × 4 cm (niezbędne do wystawienia legitymacji posiadacza broni);

dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń lub — w przypadku dopuszczenia do posiadania broni — za wydanie decyzji administracyjnej (wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku — numer konta podano poniżej).

Dodatkowo, w zależności od celu posiadania broni, należy dołączyć:

Broń w celach łowieckich:

zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego;

potwierdzenie uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

Broń w celach sportowych:

udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim;

posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy;

posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego.

Broń w celach ochrony osobistej:

udokumentowane, stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia.

Broń palna do celów ochrony osobistej, osób i mienia:

deklaracja wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej złożona przez funkcjonariusza jednej z formacji mundurowych (m.in. Policja, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SOP, SG, Straż Marszałkowska, Służba Celno-Skarbowa, Służba Więzienna) lub przez żołnierza zawodowego dysponującego bronią służbową;

lub przez osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową przez co najmniej dwa lata.

Broń do celów rekonstrukcji historycznych:

udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych;

zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej.

Broń do celów kolekcjonerskich:

udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

Broń do celów pamiątkowych:

dokument potwierdzający nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.

Broń do celów szkoleniowych:

udokumentowane uprawnienia do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim;

zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich.

Ile osób w Polsce posiada zezwolenie na broń?

Według danych policyjnych na rok 2024. liczba wydanych pozwoleń na broń wynosi ogółem 367 411. Liczba zarejestrowanych broni to z kolei 930 1211.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń Liczba wydanych pozwoleń na broń w danym celu Liczba rejestracji broni zrealizowanych przez WPA KWP/KSP ochrona osobista 43 819 39 280 ochrona osób lub mienia 1 545 657 łowiecki 140 113 398 571 sportowy 84 638 229 308 rekonstrukcji historycznych 107 349 kolekcjonerski 93 708 247 744 pamiątkowy 1 719 2 556 szkoleniowy 1 451 11 378 inny 311 278 ogółem 367 411 930 121

Zezwolenie na posiadanie broni – opłaty

Uzyskanie zezwolenia na posiadanie broni wiąże się z obowiązkiem uiszczenia stosownych opłat:

za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie fizycznej – 242 zł,

za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – 1 193 zł,

za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni – 17 zł,

za wymianę legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni – 17 zł,

za wydanie karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych – 82 zł,

za wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej – 105 zł,

za inne zezwolenia (np. pozwolenie dopuszczające do posiadania broni w czasie wykonywania zadań związanych z bronią) – 10 zł.

Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych

Kwestię tą szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Ważne Broń i amunicję przechowuje się w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym „magazynem broni”, lub w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. Symbol ten oznacza normę bezpieczeństwa dla sejfów, ze względu na klasę odporności.

PN-EN 14450 nie jest jednak najwyższą klasą odporności. W przypadku przechowywania broni, eksperci zalecają jednak znaczne większe środki ostrożności. Najlepiej w tym przypadku sprawdzą się specjalistyczne szafy na broń lub sejfu o wyższej normie np. PN-EN 1143-1. Koszty wysokiej jakości sejfu lub szafy na broń zaczynają się od 3 tys. złotych wzwyż.

Broń na czas przechowywania musi mieć odłączony magazynek oraz być rozładowana. Amunicja do broni musi być natomiast przechowywana w pudełkach lub pojemnikach w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.

Kto nie otrzyma zezwolenia na broń? Lista ustawowych wykluczeń

Pozwolenie nie przysługuje osobom:

które nie ukończyły 21 lat,

z zaburzeniami psychicznymi lub ograniczoną sprawnością psychofizyczną,

wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

uzależnionym od alkoholu lub środków psychoaktywnych,

niemającym stałego miejsca pobytu w Polsce,

stanowiącym zagrożenie dla siebie lub dla bezpieczeństwa publicznego – w szczególności osobom skazanym za przestępstwa umyślne lub określone przestępstwa nieumyślne, w tym popełnione w stanie nietrzeźwości.

Zezwolenie na posiadanie borni: badania lekarskie i psychologiczne – wymagania i koszty

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń, a także zgłaszająca broń pneumatyczną do rejestru, musi przedstawić aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do posiadania broni. Dokumenty te muszą być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku przez upoważnionego lekarza i psychologa.

Badanie lekarskie obejmuje ocenę ogólnego stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, wzroku, słuchu, równowagi i sprawności ruchowej. Lekarz kieruje również na badania psychiatryczne i okulistyczne, a w razie potrzeby – na dodatkowe konsultacje specjalistyczne.

Badanie psychologiczne dotyczy natomiast m.in. poziomu inteligencji, cech osobowości, odporności na stres i dojrzałości społecznej. Może zostać rozszerzone, jeśli psycholog uzna to za konieczne.

Badania przeprowadza lekarz z co najmniej pięcioletnim stażem, posiadający odpowiednią specjalizację i wpis do rejestru upoważnionych. Koszty badań ponosi osoba ubiegająca się o pozwolenie. Maksymalna opłata za każde z badań nie może przekroczyć 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w sierpniu 2025 r. wyniosło 8769,08 zł.

Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od doręczenia decyzji – za pośrednictwem osoby, która je wydała.

Egzamin na pozwolenie na broń – jak wygląda i kto jest z niego zwolniony?

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi zdać egzamin przed komisją Policji. Egzamin obejmuje zarówno część teoretyczną – dotyczącą przepisów o posiadaniu i używaniu broni – jak i część praktyczną, polegającą na wykazaniu się umiejętnością jej bezpiecznej obsługi.

Z egzaminu zwolnieni są m.in. funkcjonariusze służb mundurowych, żołnierze zawodowi, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego (w zakresie broni myśliwskiej) oraz licencjonowani sportowcy zrzeszeni w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego – o ile wcześniej zdali egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Opłaty za egzamin sięgają do około 1000 zł:

na broń w celach ochrony osobistej – 500 zł,

na broń w celach sportowych – 800 zł,

na broń w celach kolekcjonerskich – 1 150 zł,

na broń w celach pamiątkowych – 550 zł,

na broń w celach szkoleniowych – 1 000 zł,

w przypadku nauczycieli realizujących zajęcia z przysposobienia obronnego – 100 zł,

inne przypadki – 600 zł.

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji – co zmieni nowa ustawa?

"Stop rozbrajaniu obrońców Polski, koniec z absurdem cofania pozwolenia na broń do ochrony osobistej po zakończeniu służb" - oznajmił poseł Krzysztof Szymański – przewodniczący zespołu ds. posiadania broni, przedstawiając projekt ustawy. Projekt Konfederacji dotyczy funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych posiadających przydzieloną broń służbową, a także osób pełniących terytorialną służbę wojskową przez co najmniej dwa lata.

Obecne przepisy – zwłaszcza art. 18 ust. 4 ustawy o broni i amunicji – pozwalają na cofnięcie pozwolenia po ustaniu przesłanek, które uzasadniały jego wydanie. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu służby byli funkcjonariusze i żołnierze tracą pozwolenie, mimo że nowelizacja z 2023 r. miała wspierać rozwój potencjału obronnego kraju.

Projekt Konfederacji zakłada, że zakończenie służby nie będzie automatycznie skutkować cofnięciem pozwolenia. Dzięki temu przeszkoleni byli funkcjonariusze i żołnierze mogliby nadal wspierać system obrony narodowej.

Wzmocnienie obronności państwa – uzasadnienie projektu zmian

Zgodnie z art. 10 ust. 3a ustawy o broni i amunicji, pozwolenie na broń w celach ochrony osobistej, osób i mienia może być wydane osobom pełniącym służbę w określonych formacjach mundurowych, które złożyły deklarację chęci wzmocnienia potencjału obronnego Polski.

Obecnie jednak, po zakończeniu służby, Policja lub Żandarmeria Wojskowa często wszczyna postępowania o cofnięcie pozwolenia, uznając, że ustały przesłanki jego wydania. Zdaniem projektodawców, taka praktyka nie tylko ogranicza potencjał obronny kraju, ale również stoi w sprzeczności z intencją ustawodawcy. Byli żołnierze i funkcjonariusze, mimo zakończenia służby, mogliby nadal aktywnie wspierać obronność Polski – np. w ramach organizacji proobronnych czy działań kryzysowych.

„Jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie”. Obecne prawo do posiadania broni jest wadliwe

Wokół tematu dostępu do broni w Polsce krąży wiele mitów i niedomówień. W poprzedniej kadencji Sejmu nie udało się wprowadzić znaczących zmian w tym zakresie. Jak podkreślał podczas konferencji prasowej prezentującej projekt ustawy Michał Urbaniak – poseł minionej kadencji i były przewodniczący zespołu ds. legalizacji broni – główną przyczyną tego stanu rzeczy jest strach wobec posiadaczy broni.

„Jeżeli polski funkcjonariusz, który ma nieposzlakowaną opinię i przez kilkanaście lat dowodził swoją postawą i pracą, nagle – tylko dlatego, że odchodzi ze służby – staje się osobą, której państwo nie ufa, to coś jest nie tak” – zauważył Urbaniak.

„Mówimy o ogromnej grupie ludzi – setkach tysięcy, być może nawet milionie osób – które miały dostęp do broni. Osoby te mogłyby w sytuacjach kryzysowych działać na rzecz bezpieczeństwa Polaków i ratować życie innych” – kontynuował.

Urbaniak zwrócił również uwagę na potrzebę wzmacniania potencjału obronnego państwa. „Za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Nie wiemy, co wydarzy się za pięć czy dziesięć lat – to jeden z kroków, które należy podjąć, by być przygotowanym na najgorszy scenariusz” – podsumował.

Skutki społeczne nowelizacji – jak zmiany wpłyną na bezpieczeństwo i administrację państwa?

Wnioskodawcy wskazują, że projekt ustawy ma przynieść pozytywne skutki w kilku obszarach.

Po pierwsze – zwiększy gotowość obronną kraju, pozwalając byłym funkcjonariuszom i żołnierzom na dalsze wspieranie systemu bezpieczeństwa państwa. Zachowanie dotychczasowych wymogów zdrowotnych i prawnych nadal gwarantować będzie bezpieczeństwo publiczne.

Po drugie – zmniejszy obciążenie administracyjne Policji i Żandarmerii Wojskowej, eliminując konieczność prowadzenia postępowań o cofnięcie pozwoleń po zakończeniu służby. Ograniczy to liczbę sporów administracyjnych i sądowych, usprawniając funkcjonowanie organów państwa.

Kiedy przepisy mogą wejść w życie?

Projekt ustawy został złożony 16.10.2025 r. przez grupę posłów Konfederacji. Obecnie został on skierowany do Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu, a także do konsultacji społecznych. Każdy może wyrazić swoją opinię na jego temat tutaj:

Konsultacje społeczne nad projektami ustaw

Jeżeli projekt znalazłby poparcie w Sejmie, przepisy mogłyby wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku.

1Komenda Główna Policji: Raport Pozwolenia 2024

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2024 poz. 485)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. 2014 poz. 1224)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz.U. 2023 poz. 1475)