Kto może legalnie posiadać broń w Polsce?

Zgodnie z ustawą, broń palną oraz amunicję można posiadać wyłącznie na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji – odpowiednio do miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub siedziby danego podmiotu. W przypadku żołnierzy zawodowych pozwolenie wydaje komendant odpowiedniego oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Kiedy pozwolenie na broń nie jest wymagane?

Pozwolenie nie jest konieczne w przypadku:

gromadzenia broni w zbiorach muzealnych,

używania jej na strzelnicach w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych,

stosowania broni sygnałowej i alarmowej w celach ratowniczych lub sportowych,

prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem bronią lub usługami rusznikarskimi,

dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia jej cech użytkowych,

posiadania broni pozbawionej cech użytkowych,

posiadania paralizatorów o określonych parametrach technicznych,

posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego,

posiadania broni pneumatycznej,

posiadania broni rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 r. oraz jej replik,

posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Jak uzyskać zezwolenie na broń? Procedura krok po kroku

Ważne Pozwolenie na broń wydaje właściwy organ Policji, jeśli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla siebie ani dla bezpieczeństwa publicznego oraz wykaże ważną przyczynę posiadania broni.

Broń może być wydana w szczególności w celach:

ochrony osobistej,

ochrony osób i mienia,

łowieckich,

sportowych,

rekonstrukcji historycznych,

kolekcjonerskich,

pamiątkowych,

szkoleniowych.

Za ważną przyczynę uznaje się m.in. realne zagrożenie życia lub mienia, posiadanie uprawnień łowieckich, członkostwo w organizacjach strzeleckich lub rekonstrukcyjnych, nabycie broni w drodze spadku lub darowizny, a także prowadzenie szkoleń strzeleckich.

Pozwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się jego cel, rodzaj oraz liczbę egzemplarzy broni. Na wniosek posiadacza pozwolenia wydaje się zaświadczenie uprawniające do zakupu broni i amunicji zgodnej z zakresem pozwolenia. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa określona w odrębnych przepisach.

Kto nie otrzyma pozwolenia na broń? Lista ustawowych wykluczeń

Pozwolenie nie przysługuje osobom:

które nie ukończyły 21 lat,

z zaburzeniami psychicznymi lub ograniczoną sprawnością psychofizyczną,

wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

uzależnionym od alkoholu lub środków psychoaktywnych,

niemającym stałego miejsca pobytu w Polsce,

stanowiącym zagrożenie dla siebie lub dla bezpieczeństwa publicznego – w szczególności osobom skazanym za przestępstwa umyślne lub określone przestępstwa nieumyślne, w tym popełnione w stanie nietrzeźwości.

Badania lekarskie i psychologiczne – wymagania i koszty

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń, a także zgłaszająca broń pneumatyczną do rejestru, musi przedstawić aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań do posiadania broni. Dokumenty te muszą być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku przez upoważnionego lekarza i psychologa.

Badanie lekarskie obejmuje ocenę ogólnego stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, wzroku, słuchu, równowagi i sprawności ruchowej. Lekarz kieruje również na badania psychiatryczne i okulistyczne, a w razie potrzeby – na dodatkowe konsultacje specjalistyczne.

Badanie psychologiczne dotyczy natomiast m.in. poziomu inteligencji, cech osobowości, odporności na stres i dojrzałości społecznej. Może zostać rozszerzone, jeśli psycholog uzna to za konieczne.

Badania przeprowadza lekarz z co najmniej pięcioletnim stażem, posiadający odpowiednią specjalizację i wpis do rejestru upoważnionych. Koszty badań ponosi osoba ubiegająca się o pozwolenie. Maksymalna opłata za każde z badań nie może przekroczyć 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które w sierpniu 2025 r. wyniosło 8769,08 zł.

Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od doręczenia decyzji – za pośrednictwem osoby, która je wydała.

Egzamin na pozwolenie na broń – jak wygląda i kto jest z niego zwolniony?

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi zdać egzamin przed komisją Policji. Egzamin obejmuje zarówno część teoretyczną – dotyczącą przepisów o posiadaniu i używaniu broni – jak i część praktyczną, polegającą na wykazaniu się umiejętnością jej bezpiecznej obsługi.

Z egzaminu zwolnieni są m.in. funkcjonariusze służb mundurowych, żołnierze zawodowi, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego (w zakresie broni myśliwskiej) oraz licencjonowani sportowcy zrzeszeni w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego – o ile wcześniej zdali egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji – co proponuje Konfederacja?

Projekt Konfederacji dotyczy funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych posiadających przydzieloną broń służbową, a także osób pełniących terytorialną służbę wojskową przez co najmniej dwa lata.

Obecne przepisy – zwłaszcza art. 18 ust. 4 ustawy o broni i amunicji – pozwalają na cofnięcie pozwolenia po ustaniu przesłanek, które uzasadniały jego wydanie. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu służby byli funkcjonariusze i żołnierze tracą pozwolenie, mimo że nowelizacja z 2023 r. miała wspierać rozwój potencjału obronnego kraju.

Projekt Konfederacji zakłada, że zakończenie służby nie będzie automatycznie skutkować cofnięciem pozwolenia. Dzięki temu przeszkoleni byli funkcjonariusze i żołnierze mogliby nadal wspierać system obrony narodowej.

Wzmocnienie obronności państwa – uzasadnienie projektu zmian

Zgodnie z art. 10 ust. 3a ustawy o broni i amunicji, pozwolenie na broń w celach ochrony osobistej, osób i mienia może być wydane osobom pełniącym służbę w określonych formacjach mundurowych, które złożyły deklarację chęci wzmocnienia potencjału obronnego Polski.

Obecnie jednak, po zakończeniu służby, Policja lub Żandarmeria Wojskowa często wszczyna postępowania o cofnięcie pozwolenia, uznając, że ustały przesłanki jego wydania. Zdaniem projektodawców, taka praktyka nie tylko ogranicza potencjał obronny kraju, ale również stoi w sprzeczności z intencją ustawodawcy. Byli żołnierze i funkcjonariusze, mimo zakończenia służby, mogliby nadal aktywnie wspierać obronność Polski – np. w ramach organizacji proobronnych czy działań kryzysowych.

Skutki społeczne nowelizacji – jak zmiany wpłyną na bezpieczeństwo i administrację państwa?

Wnioskodawcy wskazują, że projekt ustawy ma przynieść pozytywne skutki w kilku obszarach.

Po pierwsze – zwiększy gotowość obronną kraju, pozwalając byłym funkcjonariuszom i żołnierzom na dalsze wspieranie systemu bezpieczeństwa państwa. Zachowanie dotychczasowych wymogów zdrowotnych i prawnych nadal gwarantować będzie bezpieczeństwo publiczne.

Po drugie – zmniejszy obciążenie administracyjne Policji i Żandarmerii Wojskowej, eliminując konieczność prowadzenia postępowań o cofnięcie pozwoleń po zakończeniu służby. Ograniczy to liczbę sporów administracyjnych i sądowych, usprawniając funkcjonowanie organów państwa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2024 poz. 485)