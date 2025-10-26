Czy we Wszystkich Świętych 2025 sklepy są otwarte?

Wszystkich Świętych to dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, wszystkie duże sklepy, galerie handlowe, dyskonty i supermarkety będą zamknięte. Nieczynne będą także sklepy w centrach handlowych, a restauracje i kawiarnie w galeriach mogą działać tylko w ograniczonym zakresie.

Zakupy będzie można zrobić jedynie w nielicznych miejscach, takich jak:

Reklama

stacje benzynowe (np. Orlen, BP, Shell),

apteki i punkty apteczne,

sklepy w pobliżu dworców i lotnisk,

małe sklepy prowadzone osobiście przez właściciela (np. niektóre sklepy sieci Żabka lub Carrefour Express działające na zasadzie franczyzy),

niektóre placówki pocztowe z częścią handlową.

Reklama

2 listopada 2025 – Dzień Zaduszny i niedziela niehandlowa

Niedziela 2 listopada 2025 również nie będzie dniem handlowym. Choć nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy, to przypada na niedzielę niehandlową, więc większość sklepów znów będzie zamknięta. Działalność handlowa będzie możliwa tylko w nielicznych punktach, np. na stacjach paliw lub w sklepach prowadzonych przez właściciela.

To oznacza, że przez cały weekend 1–2 listopada zrobienie zakupów będzie mocno utrudnione, dlatego warto zaplanować większe zakupy z wyprzedzeniem.

Kiedy najlepiej zrobić zakupy przed Wszystkich Świętych?

Najwygodniej zrobić zakupy w piątek, 31 października 2025 roku. Tego dnia wszystkie sklepy będą otwarte w standardowych godzinach, a niektóre sieci, zwłaszcza spożywcze mogą nawet wydłużyć godziny otwarcia.

W dniu Wszystkich Świętych w okolicach cmentarzy pojawi się wielu sprzedawców oferujących kwiaty, wiązanki i znicze, więc drobne zakupy będzie można zrobić również tam – ale ceny zwykle są wtedy wyższe niż w sklepach.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa po Wszystkich Świętych?

Po weekendzie 1–2 listopada na kolejną możliwość zakupów w niedzielę trzeba będzie poczekać ponad miesiąc. Najbliższa niedziela handlowa wypada dopiero 7 grudnia 2025 roku. Będzie to już okres przedświąteczny, więc można się spodziewać większego ruchu w sklepach.