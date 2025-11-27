„Akt oskarżenia stanowi częściowe zakończenie śledztwa i obejmuje łącznie 67 przestępstw, w tym przede wszystkim o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy” – poinformowała w komunikacie prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

Długa lista oskarżonych

Wśród oskarżonych są m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, b. europosłowie Karol K. i Ryszard C. oraz b. komendanci Państwowej Straży Pożarnej. Akt oskarżenia liczy 623 strony. Sprawa trafi do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Jak podała PK, ustalenia śledztwa były możliwe m.in. dzięki informacjom uzyskanym przez CBA w Rzeszowie, które następnie zostały zweryfikowane przez prokuratora prowadzącego postępowanie. Wynikało z nich, iż w Collegium Humanum mogły być wystawiane fałszywe świadectwa ukończenia studiów.

Główne zarzuty

„Przeszukania w siedzibie uczelni potwierdziły szeroki proceder, obejmujący nie tylko nieprawidłowości przy wydawaniu dyplomów ukończenia studiów podyplomowych MBA, ale także studiów licencjackich i magisterskich. W toku śledztwa ustalono, że od sierpnia 2018 roku Paweł Cz. (b. rektor Collegium Humanum – PAP) wraz z innymi osobami brał udział w licznych przestępstwach polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych i osobistych w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę” – opisywała PK.

Według ustaleń śledztwa dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora Collegium Humanum, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych. Za pozyskiwanie „studentów” - w tym osób zainteresowanych uzyskaniem dyplomów poświadczających nieprawdę - odpowiadali tzw. rekruterzy dysponujący rozległymi kontaktami i istotną pozycją społeczną – opisywała prok. Calów-Jaszewska. „Ustalono, że Collegium Humanum korzystało z usług około trzydziestu takich osób. Jednym z rekruterów był oskarżony Marian D.” – dodała.

Łapówki za decyzję dotyczącą zgód na nowe kierunki i filie uczelni

Jeden z wątków aktu oskarżenia dotyczy Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Przed sądem odpowie m.in. Artur G. - były dyrektor Biura i sekretarz zespołu nauk społecznych PKA, oskarżony o powoływanie się na wpływy w Komisji i przyjęcie od władz Collegium Humanum korzyści majątkowej przekraczającej 900 tys. zł w zamian za uzyskanie dla uczelni pozytywnych decyzji, w tym zgód na nowe kierunki i filie uczelni.

W latach 2016-2024 G. miał przyjąć także od przedstawicieli innych uczelni, również oskarżonych w tej sprawie, kolejne korzyści majątkowe w kwocie przekraczającej 2 mln zł w zamian za załatwianie pozytywnych decyzji akredytacyjnych. Według PK korzyści majątkowe wręczyli przedstawiciele: Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Kadr Menadżerskich w Koninie, Akademii Polonijnej w Częstochowie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławiu, Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, Akademii Jagiellońskiej w Toruniu i Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Cztery zarzuty dla prezydenta Wrocławia

Na ławie oskarżonych zasiądzie także prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który odpowie za cztery przestępstwa - trzy dotyczące oszustwa oraz jedno o charakterze korupcyjnym. Według śledczych, Paweł Cz. na początku 2020 r. poznał Mariana D., który wskazał Sutryka jako osobę chcącą uzyskać dyplom MBA. Prezydent dokonał elektronicznej rekrutacji na studia podyplomowe MBA w Collegium Humanum, podpisano antydatowaną umowę, a Sutryk wpłacił 9,5 tys. zł czesnego – wynika z komunikatu.

„W czerwcu 2020 roku, bez faktycznego odbycia studiów, Jacek S. odebrał świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W zamian Paweł Cz. miał otrzymać funkcję w radzie programowej Wrocławskiego Parku Technologicznego” – podała PK. Zabezpieczona dokumentacja wykazała, że Paweł Cz., na podstawie umów zlecenia, wykonywał na rzecz spółki Wrocławski Park Technologiczny czynności doradcze i do czerwca 2022 roku otrzymał łączne wynagrodzenie w wysokości 75 tys. zł, mimo że faktycznie tych czynności nie wykonywał.

Prokurator przedstawił Sutrykowi zarzut korupcyjny dotyczący wręczenia korzyści majątkowej rektorowi Collegium Humanum w zamian za wystawienie poświadczającego nieprawdę świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Zarzuty oszustwa dotyczą użycia fałszywego dyplomu MBA w celu wprowadzenia w błąd przedstawicieli trzech spółek samorządowych i uzyskania nienależnych świadczeń związanych z zasiadaniem w radach nadzorczych. Z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach samorządowych Sutryk uzyskał ponad 495 tys. zł; według PK było to nienależne wynagrodzenie. Po przesłuchaniu w prokuraturze Sutryk oświadczył, że nie przyznaje się do winy.

Europosłowie też z zarzutami

Innym oskarżonym jest b. europoseł Karol K.. Prokuratura zarzuca mu powoływanie się na wpływy w MSZ w celu uzyskania pozytywnych opinii na prowadzenie filii Collegium Humanum w Pradze, Bratysławie i w Uzbekistanie. Za pośredniczenie w załatwieniu sprawy miał przyjąć od Pawła Cz. korzyści majątkowe w postaci opłacenia raportu sondażowego za 14,7 tys. zł oraz billboardów wyborczych w kampanii do Parlamentu Europejskiego na kwotę ok. 22 tys. zł. Po przesłuchaniu w prokuraturze K. oświadczył, że przedstawiony mu zarzut uważa za „kompletnie nieprawdziwy”.

Przed sądem staną także b. europoseł Ryszard C. i jego żona Emilia H. Pierwszy stawiany im zarzut dotyczy powoływania się na wpływy w resorcie nauki i MSZ, a także żądania i przyjęcia od rektora Collegium Humanum korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 92 tys. zł oraz korzyści osobistej. Chodzi, jak opisywała PK, o uzyskanie przez Emilię H. nierzetelnych dokumentów poświadczających ukończenie studiów podyplomowych Executive MBA i Master of Laws, mimo że studiów tych faktycznie nie odbyła. Dodatkowo oskarżeni mieli żądać korzyści majątkowej w postaci fikcyjnego zatrudnienia Emilii H. w Collegium Humanum, co skutkowało regularnymi przelewami na łączną kwotę co najmniej 92 tys. zł.

Drugi zarzut dotyczy działań mających na celu utrudnienie ustalenia przestępnego pochodzenia tych środków. Według PK stypendium naukowe stanowiło pranie brudnych pieniędzy, poprzez zalegalizowanie środków finansowych pochodzących z przestępstwa korupcyjnego. C. również nie przyznał się do winy, stawiane mu zarzuty określał jako „absurdalne”.

Wątek Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Inny wątek śledztwa dotyczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w którym PK oskarżyła Mariusza F. i Wojciecha J. o udzielenie Pawłowi Cz. korzyści osobistej. Chodziło o realizację wspólnych projektów ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zamian za wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration.

Jak podaje PK, w ramach podjętej współpracy Collegium Humanum otrzymała 800 tys. zł z tytułu dofinansowania z budżetu Komendy Głównej PSP studiów podyplomowych funkcjonariuszy PSP. Zarzuty dotyczące Andrzeja B. i Krzysztofa H. - byłego komendanta i zastępcy komendanta głównego PSP - związane są z uzyskaniem, w ramach zawartego porozumienia, poświadczających nieprawdę dyplomów ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA. Jednocześnie, zdaniem prokuratury, Andrzej B. i Krzysztof H. dopuścili się w tym celu wręczenia Pawłowi Cz. korzyści majątkowej w kwotach 1 100 zł i 9 900 zł, wiedząc, że wnoszone przez nich opłaty dotyczą uzyskania dyplomu bez faktycznego odbycia studiów. Andrzej B. i Krzysztof H. mieli też przywłaszczyć 9 900 zł należące do Komendy Głównej PSP w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie przez tę instytucję kosztów nauki na studiach podyplomowych, organizowanych przez Collegium Humanum.

Dyplomy ukończenia studiów MBA za łapówki

Inny wątek śledztwa dotyczy wręczenie korzyści majątkowych i osobistych rektorowi Collegium Humanum przez Błażeja S. w zamian za wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci świadectw ukończenia studiów podyplomowych przez S. i jego żonę Sandrę S. Jak podała PK, Błażej S. uzyskał dwa nierzetelne dyplomy ukończenia studiów MBA oraz MBA – Zarządzanie w Agrobiznesie. Na konto Collegium Humanum wpłacił łącznie kwotę prawie 17 tys. zł tytułem czesnego, co według PK było wręczeniem korzyści majątkowej.

„Oskarżony posłużył się poświadczającymi nieprawdę dyplomami, przedkładając je w trakcie starań o pracę w spółce Orlen. W zamian za uzyskanie dyplomu MBA przez jego żonę Sandrę S. oskarżony udzielił Pawłowi Cz. korzyści osobistej w postaci poparcia jego kandydatury na członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz pomocy w uzyskaniu odznaczenia państwowego” – podała PK. Sandra S. – dodali śledczy - wykorzystała dyplom MBA jako członek rad nadzorczych Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego SA w Warszawie oraz Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Tym samym miała doprowadzić te podmioty do wyłudzenia mienia w łącznej wysokości ponad 56 tys. zł poprzez uzyskanie wynagrodzenia mimo braku uprawnień.

Jak wynika z informacji PK, część oskarżonych na etapie śledztwa przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów. Postępowanie nadal jest w toku, jednym z podejrzanych jest b. rektor Collegium Humanum. Dotychczas w całej sprawie 78 podejrzanym przedstawiono 389 zarzutów, a 13 osób było tymczasowo aresztowanych. Wartość zabezpieczonego mienia stanowi kwotę 176 mln zł.

Na zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy składają się m.in. zeznania świadków i wyjaśnienia części podejrzanych, które zostały poparte opiniami biegłych z zakresu pisma ręcznego, którzy potwierdzili autentyczność podpisów oskarżonych oraz analizą korespondencji mailowej i danych z telefonów używanych przez podejrzanych - opisała PK.