Ocena urzędników państwowych

„Dziś urzędnicy mianowani oraz pracownicy służby cywilnej zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony podlegają ocenie okresowej co 24 miesiące. Dotyczy ona wykonywania obowiązków wynikających z opisu zajmowanego stanowiska pracy. Anita Noskowska-Piątkowska, szefowa służby cywilnej, chce, aby przełożeni baczniej przyglądali się pracy urzędników – mają oceniać ich raz w roku” – informuje wtorkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

Według gazety weryfikacja obejmie nie tylko szeregowych pracowników, ale też dyrektorów i ich zastępców. Poza tym niektóre procesy kadrowe ulegną cyfryzacji.

„Takie zmiany znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, który został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów” – czytamy w „DGP”.