Trudne warunki pogodowe na północy kraju i alerty drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał poważne ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia, które obejmują przede wszystkim północne rejony Polski. Alerty o kolorze pomarańczowym dotyczą województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, a ich zasięg rozciąga się również na znaczną część województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego oraz ziemi lubuskiej. Głównym zagrożeniem są marznące opady, które prowadzą do powstawania niebezpiecznej gołoledzi, skrajnie utrudniającej poruszanie się zarówno pieszym, jak i kierowcom. Według prognoz niebezpieczne zjawiska w większości tych miejsc mają utrzymywać się aż do godzin wieczornych, co wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się.

Marznące opady w centrum i na wschodzie Polski

Równolegle synoptycy wprowadzili alerty pierwszego stopnia dla pozostałych części kraju, w tym dla północnych krańców województwa łódzkiego oraz wybranych obszarów województw mazowieckiego, wielkopolskiego i lubelskiego. Ostrzeżenia żółtego koloru objęły także niemal całe województwo świętokrzyskie oraz podkarpackie. W tych regionach największe nasilenie opadów marznących przewidywano na godziny poranne w poniedziałek. Mniejsza intensywność zjawisk nie oznacza braku ryzyka, gdyż każda ilość lodu na nawierzchniach dróg może prowadzić do niekontrolowanych poślizgów i incydentów drogowych w drodze do pracy czy szkoły.

Paraliż komunikacyjny i problemy na lotnisku Poznań-Ławica

Skutki gwałtownego ataku zimy i marznącego deszczu najmocniej uderzyły w infrastrukturę transportową, co doskonale obrazuje sytuacja w porcie lotniczym Poznań-Ławica. Przedstawiciele lotniska poinformowali o całkowitym wstrzymaniu porannej fali odlotów, co wynikało z faktu, że od samej północy nawierzchnie pasów startowych i dróg kołowania pokrywały się warstwą lodu. Utrzymanie operacyjności lotniska w takich warunkach stało się niemożliwe, co bezpośrednio wpłynęło na opóźnienia siedmiu zaplanowanych rejsów. Sytuacja ta pokazuje, jak dynamicznie zmieniająca się aura potrafi w krótkim czasie zdezorganizować kluczowe węzły komunikacyjne w kraju.

Ostrzeżenia przed roztopami w południowych regionach Polski

Podczas gdy północ zmaga się z mrozem i lodem, południowe powiaty województwa podkarpackiego stanęły w obliczu zupełnie innego zagrożenia meteorologicznego. IMGW wydał tam ostrzeżenia przed intensywnymi roztopami, wywołanymi nagłym wzrostem temperatury oraz towarzyszącymi mu opadami deszczu. Połączenie tych dwóch czynników przyspiesza proces znikania pokrywy śnieżnej, co w konsekwencji może prowadzić do gwałtownego wezbrania lokalnych cieków wodnych i wystąpienia podtopień. Mieszkańcy tych terenów muszą monitorować stan wód, gdyż szybka odwilż stanowi realne zagrożenie dla mienia i infrastruktury.

Prognoza pogody na poniedziałek oraz spodziewane temperatury

Poniedziałkowa aura w całym kraju charakteryzuje się dużym zachmurzeniem, przy czym jedynie mieszkańcy południowej Polski mogą liczyć na sporadyczne przejaśnienia. Rozpiętość temperatur w skali kraju będzie bardzo wyraźna, co sprzyja różnorodności zjawisk pogodowych. Na północnym wschodzie termometry wskażą wartości od -2 do 0 stopni Celsjusza, natomiast w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę temperatura wyniesie od 1 do 3 stopni. Najcieplej będzie na południu, gdzie słupki rtęci mogą podskoczyć nawet do 7 stopni Celsjusza. Uzupełnieniem tych warunków będzie umiarkowany wiatr, który na wybrzeżu w porywach osiągnie 55 kilometrów na godzinę, a w Sudetach, gdzie spodziewane są opady śniegu, jego prędkość może wzrosnąć do 70 kilometrów na godzinę.

