Marznący deszcz i śnieg sparaliżowały woj. zachodniopomorskie

Opady marznącego deszczu i śniegu sparaliżowały komunikację w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim.

Reklama

Jak poinformował Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki lekcje odwołano m.in. w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu i Gryfinie. W sumie zamkniętych zostało ponad 50 placówek. Placówki, w których odwołano lekcje, są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, jeśli nie mogły one pozostać w domu.

Uczelnie wyższe ogłosiły, iż nieobecność na zajęciach w poniedziałek będzie usprawiedliwiona z powodu trudnych warunków pogodowych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Taki komunikat opublikował m.in. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Podkreślono, że decyzją dziekanów zajęcia na większości wydziałów „mogą odbywać się zdalnie”. Wyjaśniono, że zaplanowane 26 stycznia posiedzenie Senatu ZUT również odbędzie się online.

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński również ogłosił, że decyzję o odwołaniu zajęć podejmują poszczególne wydziały. Większość jednostek US skorzystało z tzw. godzin dziekańskich. - Prawdopodobnie dziekani podejmą taką decyzję również na jutro. Śledzimy prognozy pogody - przekazała rzeczniczka prasowa US Agnieszka Lizak.

Politechnika Morska

Na Politechnice Morskiej odwołano wszystkie zajęcia dydaktyczne. W komunikacie zaznaczono, że „w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi” 26 stycznia ogłoszony został Dniem Rektorskim. Wyjaśniono, że wolne mają studenci i kadra dydaktyczna, natomiast jednostki administracyjne pracują bez zmian.

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny poinformował, że nieobecności „studentów oraz pracowników, którym z powodu warunków atmosferycznych nie uda się dotrzeć na zajęcia bądź do pracy”, będą usprawiedliwione. Także Akademia Sztuki zapewniła, że nieobecności w poniedziałek będą usprawiedliwione.