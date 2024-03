Celem 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Tegoroczne hasło brzmiało: "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

W środę na PGE Narodowym, tuż przed ogłoszeniem zebranej sumy, prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak podkreślił, że są to pieniądze społeczne. "To są wasze pieniądze, dbamy o to bardzo mocno i to później wraca do was w postaci naszego serduszka - nie tylko na sprzęcie dla małych dzieci na oddziałach dziecięcych, ale także już teraz dla dorosłych" - powiedział współtwórca WOŚP.

Reklama

Przypominając tegoroczne hasło - "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!" - Owsiak podkreślił, że "to jest 15 oddziałów dziecięcych, 49 oddziałów dla dorosłych".

W tym roku licznik WOŚP wyświetlił kwotę 281 milionów 879 tysięcy 118,07 złotych. "Trzeba użyć słowa rekord" - powiedział Owsiak podkreślając jednocześnie, że nie o rekordy chodzi. "Za te pieniądze będziemy mogli bardzo skutecznie pomóc całej Polsce, wszystkim oddziałom szpitalnym, które mają oddziały pulmonologiczne".

Reklama

"Teraz nasza komisja ustala, o jakim sprzęcie będziemy mówili" - przekazał.

Owsiak podziękował wszystkim instytucjom zaangażowanym w akcję. Zaznaczył, że to co robi fundacja wraca do systemu ochrony zdrowia. "To nie jest pomaganie prywatnej służbie zdrowia, która także funkcjonuje u nas i także nam pomaga, ale to jest pomaganie publicznej służbie zdrowia" - podkreślił szef WOŚP.

Zaapelował też o udział w wyborach samorządowych. "Społeczeństwo obywatelskie to takie, które nas słucha, siebie nawzajem, które także dba o to, jak mieszkamy, jak żyjemy, jakie mamy chodniki, ulice, jak nam się żyje w tej lokalnej społeczności. (...) Nie odpuszczajcie sobie tych wyborów, one są niezwykle ważne, może nawet najważniejsze w tym momencie" - powiedział Owsiak.

W konferencji podsumowującej tegoroczny finał wzięli udział m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister sportu i turystyki Sławomir Nitras oraz wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.

Wiceszefowa MEN zwróciła uwagę, że szkoły biorą udział w programie nauki pierwszej pomocy organizowanym przez WOŚP. "Wchodzimy już ze zmianą ramowych planów nauczania tak, żeby we wszystkich szkołach, w klasach I-III było 12 godzin nauki pierwszej pomocy. Uczyć będą nauczyciele, ale wy szkolicie nauczycieli. To jest piękny przykład współpracy między WOŚP-em a Ministerstwem Edukacji Narodowej" - powiedziała Lubnauer.

Minister sportu podkreślił, że Stadion Narodowy to duma wszystkich Polaków, miejsce największych sportowych emocji, a teraz jest do dyspozycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która nadaje mu nowy, uniwersalny wymiar. Nitras podziękował 120 tys. wolontariuszy WOŚP za ich zaangażowanie.

Podziękowania w imieniu warszawskich szpitali przekazał prezydent stolicy. Zaznaczył, że Warszawa w dniu finału jest "uśmiechnięta i aktywna". "Wszyscy grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i będą zawsze grać" - powiedział Trzaskowski.

Tegoroczny wynik WOŚP jest większy o blisko 39 milionów złotych niż przed rokiem. Wówczas na walkę z sepsą zebrano 243 mln 259 tys. 387 zł 25 gr. Z kolei w 2022 r. na konto fundacji wpłynęło 224 mln 376 tys. 706 zł 35 gr., które zostały przekazane na dziecięcą okulistykę.

Na tegoroczny wynik składają się: wpłaty do puszek - 157 mln 389 tys. 843 zł 20 gr (55,84 proc. kwoty); kanały elektroniczne - 123 mln 569 tys. 803 zł 10 gr. (43,84 proc. kwoty); dary rzeczowe - 919 tys. 471 zł 77 gr. (0,33 proc. kwoty).

Dzięki zebranym środkom Fundacja WOŚP planuje kupić sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

Fundację WOŚP Jurek Owsiak założył ponad 30 lat temu. Od tej pory regularnie raz w roku — w styczniu – organizuje zbiórkę pieniędzy. Fundacja prowadzi działalność w zakresie ochrony m.in. na rzecz ratowania życia chorych osób, w szczególności dzieci, poprawy stanu ich zdrowia, a także promocji zdrowia i profilaktyki.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Ile pieniędzy udało się zebrać?