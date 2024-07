Służba Więzienna: brak chętnych do pracy. Kto ma szansę na zatrudnienie?

Już nie tylko policja zmaga się z brakiem chętnych do pracy, ale podobna przypadłość stała się udziałem nawet Służby Więziennej. Choć cały czas prowadzi ona nabór chętnych do pracy, to tylko w połowie tego roku zanotowała blisko 1 700 wakatów. Gdzie jest najgorzej i co trzeba zrobić, by zdobyć pracę w Służbie Więziennej?