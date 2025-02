„Azowcy” z Mariupola przyjadą do Wrocławia

Brygada Azow zasłynęła ze swojej roli w obronie Mariupola i masowego poddania się jej żołnierzy w fabryce Azovstal. Jak jednak informują organizatorzy wizyty we Wrocławiu ma „uhonorować ich odwagę i poświęcenie”. W spotkaniu wezmą udział m.in. oficer Yurii Chekh, kapitan Illia Samoilenko (Gandalf) i ratowniczka Mariia Chekh, którzy walczyli na pierwszej linii frontu. Gości zaprosił do Polski Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu. Nie jest jasne dlaczego na reprezentantów wojsk Ukrainy, wybrał on żołnierzy jednostki powszechnie oskarżanej o ekstremizm, rasizm i neonazizm, co może wzbudzić w Polsce duże kontrowersje.

Kontrowersje wokół brygady Azow

Powstała w 2014 roku jako batalion ochotniczy, brygada Azow od początku budziła kontrowersje. Zarzuty o powiązania z ideologią skrajnie prawicową ciągną się za nią od lat. Choć jednostka została włączona do Gwardii Narodowej Ukrainy i przeszła reformy, jej przeszłość (w tym i antypolskie, neobanderowskie wystąpienia jego członków) wciąż wywołuje dyskusje. W 2017 r. Izba Reprezentatów USA przyjęła uchwałę zakazującą finansowania organizacji takich jak „Azow” z budżetu USA ze względu na rozpowszechnianie skrajnie prawicowych ideologii oraz szkolenie zagranicznych neonazistów, którzy mogą w przyszłości stanowić zagrożenie w swoich państwach Dopiero w 2024 roku USA zgodziły się dostarczać Azowowi broń, uznając, że wcześniejsze oskarżenia były przesadzone. Jak twierdzi dowództwo Azowa obecnie nie ma on charakteru ideologicznego, a jego kadra dowódcza dawno się zmieniła.

Protesty w Europie i odwołane wydarzenia

Wizyta brygady Azow w Europie nie wszędzie spotkała się z aprobatą. W lato 2024 roku protesty doprowadziły do odwołania spotkań w Hamburgu, Berlinie, Rotterdamie, Brukseli i Kolonii. Organizatorzy ustąpili pod presją antyfaszystowskich grup, które wskazywały na posługiwanie się nazistowską symbolikę przez tą jednostkę. Tylko w Pradze i Wilnie wydarzenia doszły do skutku.

Wrocław – miejsce dialogu czy konfliktu?

Wrocław, miasto znane z otwartości i dialogu, stanie obecnie przed wyzwaniem. Czy mieszkańcy przyjmą ukraińskich żołnierzy jako bohaterów, czy wyrażą sprzeciw wobec ich pogladów? Organizatorzy z Konsulatu Generalnego Ukrainy liczą na zrozumienie kontekstu wojny i poświęcenia żołnierzy. Przypominamy że obchody trzeciej rocznicy wojny na Ukrainie rozpoczną się 24 lutego 2025 r.