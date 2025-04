Wielka akcja służb

W działaniach bierze udział łącznie 240 strażaków, stu żołnierzy WOT, służby leśne i parkowe. Z powietrza akcję prowadzą cztery śmigłowce i samolot Lasów Państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Śmigłowce używają specjalnych zbiorników tzw. bambi bucket, o pojemności kilku tys. litrów.

Ponad 450 ha płonie

Według informacji podawanych w niedzielę wieczorem pożar miał wówczas ponad 60 ha powierzchni, ale się powiększał. Najświeższe informacje mówią o obszarze 450 ha - poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. W nocy teren był monitorowany z dronów, od rana trwa akcja w pełnej skali, prowadzona przede wszystkim z powietrza, ponieważ pożar ma miejsce w terenie trudnodostępnym, gdzie nie można dojechać ciężkimi samochodami gaśniczymi.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował na portalu X, że rano w poniedziałek łączył się ze sztabem kryzysowym, powołanym w niedzielę przez wojewodę podlaskiego w związku z pożarem w BPN.

"Walka z pożarem w tej chwili koncentruje się - ze względu na niedostępny teren - na działaniach z powietrza. Sztab poinformował mnie, że nie ma w tej chwili zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców (obszar pożaru jest co najmniej 5 km od pierwszych zabudowań). Niemniej jednak służby są gotowe do ewakuacji ludzi, jeśli zajdzie taka konieczność" - napisał Siemoniak.

Zagrożenie pożarowe

Szef MSWiA zaapelował do mieszkańców i turystów, by śledzili na bieżąco komunikatów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (dla trzech podlaskich powiatów wydany został alert związany z pożarem - przyp. PAP), wojewody podlaskiego, PSP i władz lokalnych. "Apeluję również do wszystkich planujących świąteczny spacer na terenach leśnych o szczególną ostrożność ze względu na zagrożenia pożarowe" - dodał minister.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na portalu X, że głównym zadaniem żołnierzy WOT (z 1 Podlaskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej) jest nie tylko wsparcie strażaków, ale też zabezpieczenie mienia i pomoc w ewakuacji - jeśli będzie konieczna - ludności z miejsc zagrożonych pożarem.

Zamknięcie szlaków turystycznych

Biebrzański Park Narodowy poinformował o zamknięciu - do odwołania - szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w tym parku, w obwodach ochronnych Grzędy i Tajno. Zamknięty został szlak turystyczny Kopytkowo – Uroczysko "Nowy Świat".

Pożar trzcinowisk w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł w niedzielę po południu na styku powiatów: augustowskiego i monieckiego. Na wniosek komendanta wojewódzkiego PSP wojewoda podlaski powołał sztab kryzysowy; do działań zostali włączeni - oprócz strażaków zawodowych i OSP z regionu - również strażacy z tzw. centralnego odwodu operacyjnego oraz z tzw. modułu GFFF (ang. Ground Forest Fire Fighting) Poland, czyli wyszkoleni do gaszenia pożaru lasu z ziemi, bez użycia pojazdów.(PAP)