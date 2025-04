Sobota 19 kwietnia w Kościele Katolickim to Wielka Sobota. Wierni trwają przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani - oczekując na zmartwychwstanie.

Tusk: Spróbujmy nie rozmawiać o polityce

Z tej okazji w sobotę rano premier Donald Tusk udostępnił na platformie X film, w którym złożył życzenia z okazji świąt wielkanocnych i zaapelował, by w czasie świąt nie rozmawiać o polityce. "Drodzy moi, święta wielkanocne, czas nadziei, czas dobroci, czas miłości i wiary, więc spróbujmy w te dni nie rozmawiać o polityce" - powiedział premier.

Jak dodał - "wiecie, przy rodzinnym stole nieważne kto ma rację, ważne są relacje", dlatego "weźmy dzieci, weźmy wnuki, idźmy z koszykami, ze święconką do kościoła"; dlatego w tę niedzielę "usiądźmy przy stole, nie przesadźmy z jedzeniem" - dodał.

"To co? Idziemy świętować"

Premier przypomniał, że "święta to też biała kiełbasa, sałatka, żurek, mazurek, jajka; wiem, ale nie przesadźmy. I pomyślmy o tym, żeby na co dzień było tak samo dobrze, tak samo fajnie, jak jest przy wielkanocnym stole. Bo to naprawdę jest możliwe, będzie dobrze!" "To co? Idziemy świętować" - zakończył.

Co dzieje się w Wielką Sobotę?

W Wielką Sobotę Kościół nie celebruje mszy św. Sprawowana jest natomiast Liturgia Godzin. Nie udziela się również ślubów ani innych sakramentów, z wyjątkiem spowiedzi i namaszczenia chorych.

W Polsce tego dnia odbywa się święcenie pokarmów na świąteczny stół. Katolicy przychodzą do świątyni z koszykami wypełnionymi jajkami, wędliną, chlebem, solą, a czasem także słodyczami. W koszykach można znaleźć również gałązki bukszpanu oraz cukrowego baranka - symbol zmartwychwstałego Jezusa.

Po zmierzchu w Kościele celebrowana jest najważniejsza liturgia w roku nazywana Wigilią Paschalną, która należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia składa się z czterech części. Rozpoczyna się od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału. W trakcie eucharystii ma miejsce poświęcenie wody chrzcielnej oraz odnowienie przyrzeczeń sakramentu chrztu św.