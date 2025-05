Kto jest podatnikiem VAT?

Dla przedsiębiorców, co do zasady, istnieje obowiązek rejestracji i rozliczenia podatku VAT. Jest to podatek pośredni, pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami, a jego wartość doliczana jest do każdej transakcji. Opodatkowane są:

sprzedaż towarów i usług w Polsce,

eksport towarów,

import towarów,

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Podatników VAT można podzielić na dwie grupy:

podatnik VAT czynny to ten, który płaci podatek

to ten, który płaci podatek podatnik VAT zwolniony to natomiast ten, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na niski limit sprzedaży – do 200 tys. zł) lub ze zwolnienia przedmiotowego (dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust 1 ustawy o VAT).

Zwolnienie z VAT podmiotowe

Istnieje możliwość ze skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT, gdy osiągnięte przychody nie przekroczyły w poprzednim ani w bieżącym roku 200 tys. zł.

Ważne Do limitu sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz: sprzedaży towarów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku, nie trzeba rejestrować się do VAT, gdy przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy - w proporcji do okresu sprzedaży - równowartości 200 tys.

Zwolnienie z VAT podmiotowe nie przysługuje, jeśli między innymi sprzedajesz:

towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (na przykład metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie),

towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych innych niż nowe, zaliczanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

w niektórych przypadkach: budynki, budowle lub ich części,

tereny budowlane,

nowe środki transportu,

przez Internet takie towary jak preparaty kosmetyczne i toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane oraz

hurtowo i detalicznie części do pojazdów samochodowych lub motocykli.

Zwolnienie z VAT podmiotowe nie przysługuje również, jeśli świadczysz usługi:

prawnicze,

w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego),

jubilerskie,

ściągania długów, w tym factoringu.

Zwolnienie z VAT przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe (ze względu na przedmiot działalności) jest niezależnie od wysokości obrotów, jeżeli świadczy się usługi lub sprzedaje towary wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy VAT. Zwolnienie to przysługuje tylko, gdy świadczysz wyłącznie takie usługi jak - na przykład:

usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – jeśli jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, pielęgniarką, położną lub psychologiem,

usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – jeśli jesteś nauczycielem,

usługi nauczania języków obcych oraz

usługi finansowe, w tym: zarządzania funduszami inwestycyjnymi; ubezpieczeniowe; w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji; udzielanie kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Zmiany w limicie zwolnienia z VAT podmiotowego

Limit podmiotowego zwolnienia z VAT ma zostać podwyższony do 240 tys. zł. Dotychczas, podatnicy mogli korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego, jeżeli ich sprzedaż nie przekroczyła 200 tys. zł – zarówno w roku poprzednim jak i bieżącym.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, nadal będzie obowiązywała zasada proporcjonalności. Będą oni mogli skorzystać ze zwolnienia, o ile przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy 240 tys. zł w przeliczeniu na okres prowadzenia działalności w danym roku.

Kiedy nastąpi zapowiadana zmiana limitów?

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Ze zmian najbardziej skorzystają mali przedsiębiorcy oraz Polacy którzy dopiero planują zarejestrowanie działalności gospodarczej.

