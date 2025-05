Od 50 000 do nawet 500 000 zł na budowę, remont lub zakup wyposażenia - ministerstwo ogłasza nowy program

Minister Edukacji ogłasza nabór do nowego programu inwestycyjnego pod nazwą „Mała szkoła”. Polega on na wsparciu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Budżet programu wynosi aż 50 milionów zł, a każdy beneficjent może otrzymać od 50 000 do nawet 500 000 zł na budowę, remont lub zakup wyposażenia dla małej szkoły podstawowej. Celem jest ratowanie małych szkół, w obliczu niekorzystnych zmian demograficznych.