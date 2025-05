Można dostać 6000 złotych za 27 dni szkolenia

Już niedługo rusza projekt „Wakacje z wojskiem” w ramach którego osoby chętne będą mogły nie tylko zdobyć na prowadzonych szkoleniach nowe umiejętności, ale też zarobić 6000 złotych. Jest to oferta szczególnie atrakcyjna dla uczniów i studentów, w przypadku których może ona zastąpić pracę sezonową i pozwala zarobić na wypoczynek w czasie pozostałej część wakacji.

Wojsko Polskie zaplanowało 3 turnusy szkoleń. Będą się one odbywały w 70 różnych lokalizacjach, a każde z nich będzie trwało 27 dni. Pierwszy termin to okres od 10 czerwca do 6 lipca, następny będzie trwał od 15 lipca do 10 sierpnia, a ostatni od 19 sierpnia do 14 września. Adresatami szkoleń są przede wszystkim osoby w wieku 18–35 lat. Chęć uczestnictwa w programie mogą zgłaszać za pośrednictwem internetu. Mają przy tym możliwość wyboru zarówno terminu, jak i miejsca, w którym chciałby odbyć szkolenie. Mogą również zdecydować o charakterze służby, a wojskowi rekruterzy deklarują, że dla każdego znajdą odpowiedni model służby. Na szkolenie można zgłosić się w każdej chwili albo za pośrednictwem portalu www.zostazolnierzem.pl, albo dzwoniąc na infolinię, albo zgłaszając się do wybranego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego.

Reklama

Skąd pomysł na uruchomienie takiego projektu? Jak wskazuje MON, jest to projekt strategiczny, którego celem jest zwiększenie potencjału rezerw oraz promocja służby wojskowej. Podczas każdego ze szkoleń będą odbywały się zajęcia ze strzelania, przetrwania w terenie, walki wręcz, taktyki wojskowej, szkolenia na pojazdach wojskowych i inne. Każdy z uczestników otrzyma również uposażenie w wysokości 6000 złotych i będzie miał możliwość na dłużej związać się z Wojskiem Polskim jako żołnierz aktywnej rezerwy, terytorials w WOT, żołnierz zawodowy, czy podchorąży akademii wojskowej.

W Polsce trwa promocja służby wojskowej

Warto przypomnieć, że „Wakacje z wojskiem” to niejedyny projekt, którego celem jest promocja służby wojskowej. Równolegle realizowany jest przy współpracy z MEN projekt „Edukacja z wojskiem” oraz projekt „Trenuj z wojskiem”. Pierwszy z nich obejmu bloki lekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłosiły się do niego aż 3000 szkół, w których żołnierze nauczą uczniów podstaw zachowania w sytuacjach zagrożenia i kryzysowych – pomocy medycznej, ewakuacji, reagowania na alarmy. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji – rozpoczął się 6 maja, a zakończy się 20 czerwca.

Z kolei projekt „Trenuj z wojskiem”, który cieszy się dużą popularnością, ma w 2025 roku już 5 edycję. Obejmuje on sobotnie szkolenia dla środowiska cywilnego w jednostkach wojskowych, z rozwinięciem obszaru z pogranicza wojskowości-zarządzania kryzysowego - obrony cywilnej. W czasie realizowanych w jego ramach spotkań żołnierze uczą posługiwania się bronią, rzucania granatem, walki wręcz, pomocy medycznej na polu walki, przetrwania w terenie oraz szukania ukrycia i schronów. Program obejmuje 10 weekendów i 20 jednostek wojskowych w całym kraju i jest realizowany w okresie od 11 maja do 13 lipca.