Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy - czy można już anulować wnioski urlopowe?

Boże Ciało już w ten czwartek – dla jednych to święto religijne, dla innych dodatkowy dzień wolny od pracy i szansa na wypoczynek. To również graniczna data, od której kurorty rozpoczynają sezon letni. Czy czeka nas kolejny długi weekend i co ma z tym wspólnego nowy prezydent Karol Nawrocki? Strach pomyśleć, co na to wszystko powie Konfederacja Lewiatan.