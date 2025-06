Choć uczniowie i ich rodzice myślą w czerwcu głównie o końcu roku szkolnego i rozpoczynających się wakacjach, to dla MEN, samorządów i pracowników placówek oświatowych jest to czas intensywnego planowania organizacji kolejnego roku szkolnego, a także kwot potrzeb oświatowych na kolejny rok kalendarzowy. To dlatego do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

W 2026 roku 9752 złote na jednego ucznia, czyli wzrost o 337 złotych

Przypomnijmy, że od początku 2025 roku obowiązują nowe zasady finansowania samorządów, zgodnie z którymi głównym źródłem ich dochodów są dochody podatkowe, a subwencje z budżetu państwa mają jedynie charakter uzupełniający. Od tego czasu funkcjonuje też pojęcie potrzeb finansowych jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, kwota potrzeb oświatowych jest ustalana co do zasady analogicznie jak dotychczasowa subwencja oświatowa, czyli w oparciu o kwotę z roku poprzedniego z uwzględnieniem zmiany zakresu realizowanych zadań oświatowych, a przy obliczaniu jej kwoty należy brać pod uwagę dane z 15 czerwca roku poprzedzającego, czyli w przypadku obliczenia potrzeb oświatowych w 2026 r. z 15 czerwca 2025 r. Tak obliczona kwota potrzeb oświatowych jest dzielona między samorządy według algorytmu określanego co rok przez ministra edukacji, a punktem wyjścia w tym algorytmie jest tzw. standard A, czyli kwota, jaką samorząd dostaje na jednego ucznia. Jak wynika z projektu rozporządzenia, o którym mowa i uzasadnienia do niego, szacuje się, że standard A w 2026 r. wyniesie około 9752 zł., czyli wzrośnie o ok. 337 złotych w stosunku do 2025 roku, w którym wynosi 9415 zł.

Co jeszcze wynika z konsultowanego projektu MEN?

Co jeszcze znajduje się w konsultowanym obecnie projekcie? Zaproponowano w nim,: