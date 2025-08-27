Użyteczność książeczki wojskowej w codziennym życiu jest przeważnie zerowa i nierzadko bywa tak, że w momencie jej odbioru po prostu wrzucamy ją na samo dno szafy z dokumentami. Zdarza się jednak, że nawet stamtąd może ona zniknąć i dlatego też warto wiedzieć, co powinno się w takiej sytuacji zrobić.

Utrata lub zniszczenie książeczki wojskowej - co trzeba zrobić?

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 roku bardzo dokładnie określa, jakie kroki powinny zostać podjęte w przypadku zgubienia lub zniszczenia książeczki wojskowej. Jeśli jesteśmy rezerwistą, który podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię, musimy udać się do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji i złożyć odpowiednie zgłoszenie. Jeśli służba pełniona jest aktywnie o takiej sytuacji, należy powiadomić dowódcę jednostki wojskowej.

Samo zgłoszenie może być złożone na trzy sposoby:

W formie papierowej; Elektronicznie, wykorzystując platformę ePUAP oraz podpis elektroniczny; Osobiście w siedzibie Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Konieczne w takiej sytuacji jest złożenie wniosku o wydanie duplikatu książeczki wojskowej i do tego potrzebne będą konkretne dokumenty oraz załączniki:

Dokument tożsamości np. dowód lub paszport, Aktualne zdjęcie o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, Potwierdzenie opłaty za wydanie duplikatu książeczki wojskowej.

Warto też pamiętać, że wydanie duplikatu książeczki wojskowej jest płatne. W momencie składania wniosków należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 28 zł. Procedura wyrobienia nowego dokumentu trwa zwykle miesiąc, jednak o dokładnych terminach informuje zawsze pracownik WCR.

Czy za zgubienie książeczki wojskowej jest kara?

Samo zgubienie książeczki wojskowej i niepoinformowanie o tym odpowiednich organów nie wiąże się z żadną karą. Nie oznacza to jednak, że warto ten problem bagatelizować. Jej brak może prowadzić do powstawania problemów administracyjnych; WCR w Katowicach podkreśla, że nieokazanie jej może być problematyczne w sytuacji, gdy zostajemy powołani na ćwiczenia rezerwy.

Dodatkowo brak wyrobienia sobie nowego dokumentu może utrudnić ubieganie się o zatrudnienie na konkretnych stanowiskach. Przede wszystkim mowa tutaj o służbach mundurowych lub rekrutacją na stanowiska powiązane z wojskiem. W takich przypadkach książeczka wojskowa potwierdzająca np. przeniesienie do rezerwy jest obowiązkowa.

Zaświadczenie o stawiennictwie zamiast książeczki wojskowej

Co bardzo ważne, książeczka wojskowa od 2021 roku wydawana jest jedynie tylko żołnierzom podejmującym aktywną służbę wojskową. Osoby, które stawiają się do rejestracji, ale nie decydują się na aktywną służbę, otrzymują tzw. zaświadczenie o stawiennictwie. Potwierdza on nadaną kategorię zdolności oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Oznacza to, że przepisy dotyczące wyrobienia nowej książeczki wojskowej obowiązują tylko tych, którzy na etapie rejestracji w WCR rzeczywiście ją otrzymali. Osoby z zaświadczeniem o stawiennictwie nie muszą się martwić, a tym bardziej niczego wyrabiać.