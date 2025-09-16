Hotel Gołębiewski Pobierowo - jaki jest?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to największy hotelowy projekt w Polsce i zarazem największy obiekt sieci Gołębiewski. Docelowo powstało w nim 1200 pokoi, z czego około 80% z widokiem na morze. Obiekt pomieści ponad 3000 gości jednocześnie. Powierzchnia całkowita budynku szacowana jest na około 180 tys. m².

Hotel ma duże zaplecze gastronomiczne i rekreacyjne, przygotowany jest zarówno na pobyty rodzinne, jak i kongresowo-eventowe. Według zapowiedzi, średnia powierzchnia pokoju ma być nietypowo duża, bo około 60 m². To skala niespotykana w polskiej branży hotelowej.

Od kiedy trwa budowa hotelu w Pobierowie i jak przebiegała?

Inwestorem jest Holding Gołębiewski (sieć hoteli Gołębiewski), który w lutym 2017 zakupił teren i podpisał akt notarialny. Prace budowlane wystartowały z początkiem 2018 roku. Pierwotne plany zakładały szybkie otwarcie hotelu, nawet w sezonie 2020, ale pojawiły się opóźnienia związane m.in. z pandemią i organizacją prac, itp. W 2022 roku media branżowe donosiły, że inwestor prowadzi budowę bez jednego generalnego wykonawcy (model „własnymi siłami” + podwykonawcy), co nie sprzyjało tempu prac.

We wrześniu 2025 roku budowa jest na finiszu, ale to wciąż inwestycja trwająca. Od 2024 roku w mediach pojawiają się kolejne komunikaty o zbliżającym się uruchomieniu części obiektu. Obecnie inwestycja jest w bardzo zaawansowanym stadium - trwają prace wykończeniowe i rekrutacja personelu.

Hotel Gołębiewski Pobierowo - kiedy otwarcie?

Na dziś, 5 września 2025 roku, obiekt jest bardzo blisko odbiorów - PINB w Gryficach informuje media, że do pełnej procedury brakuje już tylko decyzji środowiskowej gminy Rewal, która jest w trakcie procedowania. Dopiero po jej wydaniu możliwy będzie odbiór techniczny i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o możliwym częściowym uruchomieniu obiektu jeszcze w 2025 roku. Jak wynika z doniesień medialnych, planowane otwarcie przewidziano na trzeci kwartał 2025 roku (czyli między lipcem a wrześniem). Niektóre źródła podają bardzie j ogólny termin, że otwarcie może nastąpić jesienią 2025 roku.

Hotel Gołębiewski Pobierowo - praca

Równolegle trwa rekrutacja personelu do nowego hotelu. Pracuj.pl zamieszcza już oferty na takie stanowiska jak recepcjonista/recepcjonistka w Pobierowie, uwzględniając typowe wymagania hotelowe (obsługa gości, rezerwacje, znajomość językowa). Ponadto Holding Gołębiewski prowadzi rekrutację na różne stanowiska - kelnerów, ratowników wodnych, specjalistów ds. kadr i płac, ochrony. Oferowane są m.in. umowy o pracę, wsparcie w zakwaterowaniu, dostęp do stołówki pracowniczej oraz szkolenia, stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie.