Czym właściwie jest akcyza? Zasady podatku

Akcyza to rodzaj podatku pośredniego, podobnego w konstrukcji do VAT – również dolicza się ją do ceny produktu. Różni się jednak zakresem, ponieważ dotyczy tylko wybranych grup towarów. W całej Unii Europejskiej akcyzą objęte są m.in. paliwa, energia elektryczna, napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe.

Można wskazać dwa główne cele nakładania akcyzy:

fiskalny – zwiększenie dochodów państwa,

– zwiększenie dochodów państwa, pozafiskalny – ograniczenie konsumpcji produktów uznawanych za szkodliwe dla zdrowia.

Lista towarów objętych akcyzą jest szeroka. Należą do nich m.in.:

węgiel i koks,

benzyna oraz olej napędowy,

napoje alkoholowe, takie jak piwo i wino,

papierosy i tytoń do palenia,

płyn do papierosów elektronicznych,

samochody osobowe z silnikiem powyżej 2000 cm³,

a nawet energia elektryczna.

Luka w przepisach: które e-papierosy wymykały się akcyzie?

Dotychczasowe definicje e-papierosów w ustawie akcyzowej nie uwzględniały urządzeń działających w oparciu o indukcję elektromagnetyczną. Chodzi o specjalne zbiorniki z płynem do papierosów elektronicznych, połączone z blaszką ferromagnetyczną. Nie były one uznawane ani za jednorazowe, ani za wielorazowe e-papierosy, ponieważ samodzielnie nie umożliwiały wytwarzania aerozolu – nawet po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.

Działanie takich urządzeń wymaga dodatkowo cewki indukcyjnej, generującej pole elektromagnetyczne. Same elementy zasilająco-sterujące, wyposażone w cewkę, akumulator i gniazdo ładowania, były jednak traktowane przez przepisy jako klasyczne wielorazowe e-papierosy.

Rząd uszczelnia system. Nowa definicja e-papierosa w ustawie akcyzowej

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w definicji e-papierosa, tak aby objąć podatkiem akcyzowym również urządzenia i zbiorniki wykorzystujące indukcję elektromagnetyczną. Opodatkowaniu mają podlegać:

urządzenia zasilająco-sterujące połączone z elementem ferromagnetycznym,

zbiorniki z płynem do e-papierosów połączone z elementem ferromagnetycznym – zarówno przeznaczone do ponownego napełniania, jak i jednorazowe.

W praktyce oznacza to, że żaden rodzaj e-papierosa nie ucieknie już spod podatku akcyzowego. Zmienią się także obowiązki związane z oznaczaniem tych wyrobów znakami akcyzy.

Ile wynosi akcyza na e-papierosy? Aktualne stawki podatku

Szczegóły projektu będą znane dopiero po przyjęciu go przez Radę Ministrów i opublikowaniu go w Rządowym Centrum Legislacji – co, według zapowiedzi, powinno nastąpić już wkrótce.

Na dzień dzisiejszy podatkiem akcyzowym objęte są:

płyn do papierosów elektronicznych zawarty w jednorazowych papierosach elektronicznych – 0,96 zł/ml + 40,00 zł,

urządzenia do waporyzacji – 40,00 zł/szt.,

zestawy części do urządzeń do waporyzacji – 40,00 zł/zestaw.

Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2025 roku. Oznacza to, że już wkrótce ceny e-papierosów mogą wzrosnąć, a dodatkowe wpływy z akcyzy zasilą budżet państwa.