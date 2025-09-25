- Czym właściwie jest akcyza? Zasady podatku
- Luka w przepisach: które e-papierosy wymykały się akcyzie?
- Rząd uszczelnia system. Nowa definicja e-papierosa w ustawie akcyzowej
- Ile wynosi akcyza na e-papierosy? Aktualne stawki podatku
- Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Rząd zapowiada podatek w 2025 roku
Czym właściwie jest akcyza? Zasady podatku
Akcyza to rodzaj podatku pośredniego, podobnego w konstrukcji do VAT – również dolicza się ją do ceny produktu. Różni się jednak zakresem, ponieważ dotyczy tylko wybranych grup towarów. W całej Unii Europejskiej akcyzą objęte są m.in. paliwa, energia elektryczna, napoje alkoholowe czy wyroby tytoniowe.
Można wskazać dwa główne cele nakładania akcyzy:
- fiskalny – zwiększenie dochodów państwa,
- pozafiskalny – ograniczenie konsumpcji produktów uznawanych za szkodliwe dla zdrowia.
Lista towarów objętych akcyzą jest szeroka. Należą do nich m.in.:
- węgiel i koks,
- benzyna oraz olej napędowy,
- napoje alkoholowe, takie jak piwo i wino,
- papierosy i tytoń do palenia,
- płyn do papierosów elektronicznych,
- samochody osobowe z silnikiem powyżej 2000 cm³,
- a nawet energia elektryczna.
Luka w przepisach: które e-papierosy wymykały się akcyzie?
Dotychczasowe definicje e-papierosów w ustawie akcyzowej nie uwzględniały urządzeń działających w oparciu o indukcję elektromagnetyczną. Chodzi o specjalne zbiorniki z płynem do papierosów elektronicznych, połączone z blaszką ferromagnetyczną. Nie były one uznawane ani za jednorazowe, ani za wielorazowe e-papierosy, ponieważ samodzielnie nie umożliwiały wytwarzania aerozolu – nawet po podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania.
Działanie takich urządzeń wymaga dodatkowo cewki indukcyjnej, generującej pole elektromagnetyczne. Same elementy zasilająco-sterujące, wyposażone w cewkę, akumulator i gniazdo ładowania, były jednak traktowane przez przepisy jako klasyczne wielorazowe e-papierosy.
Rząd uszczelnia system. Nowa definicja e-papierosa w ustawie akcyzowej
Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w definicji e-papierosa, tak aby objąć podatkiem akcyzowym również urządzenia i zbiorniki wykorzystujące indukcję elektromagnetyczną. Opodatkowaniu mają podlegać:
- urządzenia zasilająco-sterujące połączone z elementem ferromagnetycznym,
- zbiorniki z płynem do e-papierosów połączone z elementem ferromagnetycznym – zarówno przeznaczone do ponownego napełniania, jak i jednorazowe.
W praktyce oznacza to, że żaden rodzaj e-papierosa nie ucieknie już spod podatku akcyzowego. Zmienią się także obowiązki związane z oznaczaniem tych wyrobów znakami akcyzy.
Ile wynosi akcyza na e-papierosy? Aktualne stawki podatku
Szczegóły projektu będą znane dopiero po przyjęciu go przez Radę Ministrów i opublikowaniu go w Rządowym Centrum Legislacji – co, według zapowiedzi, powinno nastąpić już wkrótce.
Na dzień dzisiejszy podatkiem akcyzowym objęte są:
- płyn do papierosów elektronicznych zawarty w jednorazowych papierosach elektronicznych – 0,96 zł/ml + 40,00 zł,
- urządzenia do waporyzacji – 40,00 zł/szt.,
- zestawy części do urządzeń do waporyzacji – 40,00 zł/zestaw.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Rząd zapowiada podatek w 2025 roku
Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2025 roku. Oznacza to, że już wkrótce ceny e-papierosów mogą wzrosnąć, a dodatkowe wpływy z akcyzy zasilą budżet państwa.