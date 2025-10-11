Traktat New START

New START, ostatni pozostający w mocy amerykańsko-rosyjski traktat o kontroli zbrojeń, wygasa 5 lutego 2026 roku.

Reklama

„Czy te kilka miesięcy wystarczy, by podjąć decyzję o przedłużeniu (traktatu)? Sądzę, że to dość, jeśli będzie dobra wola, by przedłużyć te porozumienia. A jeśli Amerykanie zdecydują, że nie potrzebują tego, to nie będzie to dla nas duży problem” - oświadczył Putin.

Dodał, że Rosja nadal pracuje nad rozwojem i testami broni nuklearnej nowej generacji.

Po raz drugi w tym tygodniu Putin wspomniał o możliwości przeprowadzenia testów nuklearnych przez inne kraje, których nie wymienił, i oznajmił, że jeśli do tego dojdzie, Rosja również przeprowadzi takie testy.

„Zawsze istnieje pokusa, by przetestować skuteczność paliwa, które było wykorzystywane w pociskach rakietowych przez wiele, wiele lat. To wszystko jest symulowane na komputerach i eksperci uważają, że to wystarczy, jednak niektórzy z tych ekspertów sądzą, że powtarzanie testów jest konieczne” - powiedział.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Riabkow oznajmił natomiast wprost, że jeśli USA przeprowadzą test nuklearny, to Moskwa zrobi to samo.

Amerykańskie pociski Tomahawk dla Ukrainy

W niedzielę prezydent USA powiedział, że podjął już decyzję w sprawie przekazania Ukrainie pocisków manewrujących Tomahawk. Jak komentuje Reuters, wywołało to nerwową reakcję Putina, który ocenił, że zepsułoby to to, co jeszcze zostało ze stosunków rosyjsko-amerykańskich, i rozpoczęło nowy etap eskalacji konfliktu, zważywszy, że wymagałoby to zaangażowania amerykańskiego personelu wojskowego.

Andriej Kartapołow, szef komisji obrony rosyjskiej Dumy, ostrzegł, że Rosja nie tylko zestrzeli Tomahawki, ale też będzie bombardować miejsca, z których będą wystrzeliwane, i znajdzie sposób na retorsje, które będą bolesne dla Waszyngtonu - relacjonuje Reuters.

W poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa przyjmuje z zadowoleniem wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który ocenił, że złożona przez Putina oferta przedłużenia o rok okresu obowiązywania traktatu nuklearnego New START jest dobrym pomysłem.