To sygnał dla potencjalnych przeciwników NATO

Rutte podkreślił, że ćwiczenia wysyłają wyraźny sygnał do każdego potencjalnego przeciwnika, że NATO jest gotowe bronić wszystkich swoich członków przed jakimkolwiek zagrożeniem.

Reklama

Sojusz poinformował, że w trakcie ćwiczeń nie będą używane żadne prawdziwe środki bojowe.

Czym są ćwiczenia Steadfast Noon?

Steadfast Noon to nazwa organizowanych corocznie ćwiczeń NATO w zakresie odstraszania nuklearnego. Obejmują ćwiczenia z wykorzystaniem amerykańskiej niestrategicznej broni jądrowej rozmieszczonej w Europie.

Ćwiczenia, jak wcześniej informowało NATO, mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności odstraszania nuklearnego NATO, demonstrując zdolność Sojuszu do ochrony wszystkich swoich członków. Są częścią polityki współdzielenia potencjału nuklearnego NATO, zgodnie z którą państwa nieposiadające broni jądrowej uczestniczą w planowaniu i potencjalnym użyciu broni jądrowej przenoszonej przez ich siły powietrzne.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)