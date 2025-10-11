Czy w Polsce będzie nowe świadczenie dla par z długoletnim stażem?
W Polsce rośnie liczba par, które obchodzą złote, diamentowe czy szmaragdowe gody. Choć do tej pory państwo nagradzało je głownie medalami i dyplomami, teraz w Senacie toczy się dyskusja nad pomysłem, by do jubileuszu dołączyć także wsparcie finansowe.
500 plus dla małżeństw – ile miałoby to być?
Projekt przewiduje wypłaty w zależności od długości stażu małżeńskiego:
|Staż małżeński
|Proponowana kwota jednorazowa
|50 lat
|5000 zł
|55 lat
|5500 zł
|60 lat
|6000 zł
|65 lat
|6500 zł
|70 lat
|7000 zł
|75 lat
|7500 zł
|80 lat
|8000 zł
Środki miałyby być przyznawane przy okrągłych rocznicach ślubu (co 5 lat), jako forma jubileuszowego uhonorowania trwałości związku.
Co dalej z 500 plus dla małżeństw?
Senacka Komisja Petycji kontynuuje prace nad petycją P10-11/23 dotyczącą wprowadzenia nowego świadczenia nazywanego „500 plus dla małżeństw". Autorzy podkreślają, że nowe świadczenie byłoby symbolicznym wyrazem uznania dla małżeństw, często w wieku emerytalnym, które wspierały się przez dekady w różnych realiach społecznych i ekonomicznych.
Z kolei Ministerstwo Finansów zgłasza poważne zastrzeżenia - m.in. że obecna kondycja finansów państwa oraz potrzeby budżetowe czynią projekt trudnym do realizacji.
Resort Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że świadczenie jubileuszowe nie wpisuje się w definicję obecnych świadczeń rodzinnych i że w systemie są już formy uznania długotrwałego pożycia małżeńskiego (medale, dyplomy) - choć oczywiście bez wsparcia finansowego.
W trakcie posiedzenia Komisji Petycji 10 czerwca 2025 przedstawiono wersję wstępną projektu przygotowaną przez Biuro Legislacyjne, wraz z Oceną Skutków Regulacji. Szacuje się, że w wariancie szerokim koszt dla budżetu mógłby sięgnąć wysokości około 1 mld zł rocznie. Komisja zażądała jednak opracowania alternatywnych wariantów oraz dalszych analiz - m.in. uproszczenia systemu do jednej stałej kwoty dla wszystkich uprawnionych (np. 5 000 zł) bez progresji.
W mediach toczy się publiczna dyskusja - projekty określane są jako gest społeczny i docenienie małżeństw, które trwają przez dekady. Inicjatywa cieszy się przychylnością obywateli.
Od kiedy w Polsce dodatek za staż małżeński?
Na razie taki dodatek nie istnieje w polskim prawie. Projekt jest wciąż analizowany przez Senacką Komisję Petycji i znajduje się dopiero na etapie prac koncepcyjnych. Oznacza to, że świadczenie nie ma jeszcze ustalonej daty wejścia w życie. Dopiero gdy projekt trafi do Sejmu przejdzie pełną ścieżkę legislacyjną i zostanie podpisany przez Prezydenta, będzie można mówić o konkretnym terminie.