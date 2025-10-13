Czy w Polsce będzie nowe świadczenie dla par z długoletnim stażem?

W Polsce rośnie liczba par, które obchodzą złote, diamentowe czy szmaragdowe gody. Choć do tej pory państwo nagradzało je głownie medalami i dyplomami, teraz w Senacie toczy się dyskusja nad pomysłem, by do jubileuszu dołączyć także wsparcie finansowe.

500 plus dla małżeństw – ile miałoby to być?

Projekt przewiduje wypłaty w zależności od długości stażu małżeńskiego:

Staż małżeński Proponowana kwota jednorazowa 50 lat 5000 zł 55 lat 5500 zł 60 lat 6000 zł 65 lat 6500 zł 70 lat 7000 zł 75 lat 7500 zł 80 lat 8000 zł

Środki miałyby być przyznawane przy okrągłych rocznicach ślubu (co 5 lat), jako forma jubileuszowego uhonorowania trwałości związku.

Co dalej z 500 plus dla małżeństw?

Senacka Komisja Petycji kontynuuje prace nad petycją P10-11/23 dotyczącą wprowadzenia nowego świadczenia nazywanego „500 plus dla małżeństw". Autorzy podkreślają, że nowe świadczenie byłoby symbolicznym wyrazem uznania dla małżeństw, często w wieku emerytalnym, które wspierały się przez dekady w różnych realiach społecznych i ekonomicznych.

Z kolei Ministerstwo Finansów zgłasza poważne zastrzeżenia - m.in. że obecna kondycja finansów państwa oraz potrzeby budżetowe czynią projekt trudnym do realizacji.

Resort Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że świadczenie jubileuszowe nie wpisuje się w definicję obecnych świadczeń rodzinnych i że w systemie są już formy uznania długotrwałego pożycia małżeńskiego (medale, dyplomy) - choć oczywiście bez wsparcia finansowego.

W trakcie posiedzenia Komisji Petycji 10 czerwca 2025 przedstawiono wersję wstępną projektu przygotowaną przez Biuro Legislacyjne, wraz z Oceną Skutków Regulacji. Szacuje się, że w wariancie szerokim koszt dla budżetu mógłby sięgnąć wysokości około 1 mld zł rocznie. Komisja zażądała jednak opracowania alternatywnych wariantów oraz dalszych analiz - m.in. uproszczenia systemu do jednej stałej kwoty dla wszystkich uprawnionych (np. 5 000 zł) bez progresji.

W mediach toczy się publiczna dyskusja - projekty określane są jako gest społeczny i docenienie małżeństw, które trwają przez dekady. Inicjatywa cieszy się przychylnością obywateli.

Na razie taki dodatek nie istnieje w polskim prawie. Projekt jest wciąż analizowany przez Senacką Komisję Petycji i znajduje się dopiero na etapie prac koncepcyjnych. Oznacza to, że świadczenie nie ma jeszcze ustalonej daty wejścia w życie. Dopiero gdy projekt trafi do Sejmu przejdzie pełną ścieżkę legislacyjną i zostanie podpisany przez Prezydenta, będzie można mówić o konkretnym terminie.