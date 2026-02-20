Kontrola pieców i źródeł ciepła w ramach walki ze smogiem

Walka o czyste powietrze w 2026 roku wchodzi w decydującą fazę, co wiąże się z rygorystycznym egzekwowaniem uchwał antysmogowych przez samorządy. Straż miejska oraz upoważnieni urzędnicy gminni prowadzą systematyczne kontrole tego, czym Polacy palą w piecach oraz czy stare "kopciuchy" zostały wymienione w terminie. Czy kontroler może pobrać próbkę popiołu do badania laboratoryjnego? Odpowiedź brzmi: tak, a wykrycie spalania odpadów lub niedozwolonych paliw skutkuje natychmiastowym mandatem karnym, który może sięgać kilku tysięcy złotych. W 2026 roku urzędnicy nie opierają się już tylko na zgłoszeniach sąsiedzkich, ale korzystają z dronów wyposażonych w czujniki analizujące skład dymu wydobywającego się z kominów, co pozwala na precyzyjne wytypowanie domów do kontroli fizycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jako obowiązkowy dokument

Kolejnym tematem, który budzi emocje u właścicieli mieszkań, jest konieczność posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Od 2026 roku dokument ten jest wymagany nie tylko przy sprzedaży czy wynajmie nieruchomości, ale staje się elementem szerszej kontroli efektywności budynków w całej Unii Europejskiej. Brak ważnego świadectwa może zablokować transakcję u notariusza, a w przypadku kontroli nadzoru budowlanego naraża właściciela na dotkliwe grzywny. Użytkownicy często szukają informacji, jak najtaniej uzyskać taki certyfikat i czy audytor musi osobiście odwiedzić nieruchomość. Warto wiedzieć, że w 2026 roku system kontroli świadectw został uszczelniony, a cyfrowe repozytorium pozwala urzędnikom na bieżąco sprawdzać, które budynki nie dopełniły tego obowiązku, co czyni unikanie przepisów coraz trudniejszym i bardziej ryzykownym.

Przeglądy kominiarskie i gazowe czyli bezpieczeństwo pod lupą

Tradycyjne przeglądy kominiarskie i gazowe w 2026 roku zyskały nowy wymiar dzięki obowiązkowi wpisywania wyników do elektronicznego protokołu kominiarskiego. Każdy właściciel domu jednorodzinnego oraz zarządca wspólnoty mieszkaniowej musi raz w roku zapewnić kontrolę przewodów wentylacyjnych i dymowych. Brak takiego wpisu w systemie CEEB jest widoczny dla ubezpieczycieli, co w razie pożaru lub zaczadzenia daje im podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania. W sieci pojawia się mnóstwo zapytań o to, czy można odmówić wpuszczenia kominiarza. Choć nikt nie może wejść do domu siłą bez nakazu, to brak przeglądu skutkuje powiadomieniem nadzoru budowlanego i odcięciem dopływu gazu w przypadku instalacji gazowych, co ma na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców całego budynku.

Kontrole abonamentu RTV i wejścia kontrolerów Poczty Polskiej

Mimo zapowiedzi reform, temat kontroli abonamentu radiowo-telewizyjnego w 2026 roku wciąż powraca na czołówki portali. Kontrolerzy Poczty Polskiej mają prawo sprawdzać, czy w gospodarstwie domowym znajdują się odbiorniki gotowe do odbioru sygnału, które nie zostały zarejestrowane. Prawnicy wskazują, że bez zgody domownika kontroler nie może wejść do mieszkania, jednak jeśli podczas wizyty stwierdzi on obecność telewizora (np. widząc go przez okno lub słysząc dźwięk), może sporządzić protokół będący podstawą do nałożenia kary stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W 2026 roku coraz więcej spraw tego typu trafia do sądów administracyjnych, co tylko podgrzewa atmosferę wokół tego przestarzałego systemu poboru opłat.

Nowe kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Samorządy w 2026 roku zostały zobligowane do przeprowadzenia rygorystycznych kontroli gospodarki ściekowej na posesjach niepodłączonych do kanalizacji. Właściciele domów z szambami muszą posiadać umowy z firmami asenizacyjnymi oraz rachunki potwierdzające regularny wywóz nieczystości. Brak dokumentacji lub wykazanie zbyt małej ilości wywiezionych ścieków w stosunku do zużycia wody jest podstawą do nałożenia kary finansowej. Kontrole te mają na celu wyeliminowanie procederu nielegalnego opróżniania zbiorników do rowów lub wylewania ich na pola. Dla wielu osób jest to nowość, która budzi opór, jednak kary za brak dowodów wywozu są w 2026 roku nieubłagane i mogą wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych, jeśli dojdzie do skażenia środowiska.

Kontrole z Urzędu Skarbowego dotyczące majątku i wydatków

W obszarze zainteresowania państwa w 2026 roku znajduje się także to, jak finansujemy nasze nieruchomości. Urząd Skarbowy, dzięki dostępowi do systemów bankowych i notarialnych, potrafi coraz skuteczniej typować osoby, których wydatki na dom lub mieszkanie nie pokrywają się z ujawnionymi dochodami. Kontrole "zamożności" i źródeł finansowania zakupu nieruchomości to temat, który przeraża wielu podatników. W 2026 roku skarbówka korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji, które analizują styl życia podatników i porównują go z deklaracjami PIT. Jeśli w krótkim czasie wybudowałeś dom, a Twoje oficjalne zarobki są na poziomie płacy minimalnej, możesz spodziewać się wezwania do wyjaśnienia źródeł pochodzenia kapitału, co często kończy się dotkliwym podatkiem od nieujawnionych dochodów.

