Zima zostaje z nami na dłużej. Po krótkiej odwilży i niebezpiecznych oblodzeniach nastąpił powrót opadów śniegu oraz siarczystego mrozu, który lokalnie sięgał nawet -28 stopni Celsjusza.

Rekordowe mrozy na wschodzie - Suwalszczyzna pod śniegiem

Pierwsza połowa lutego 2026 upływa pod znakiem wyżu syberyjskiego. Najtrudniejsza sytuacja panuje w tzw. polskim biegunie zimna. Na Podlasiu i Warmii termometry nocami spadają do -25 stopni Celsjusza, a lokalne stacje meteorologiczne odnotowują nawet -31 stopni Celsjusza. Silny, wschodni wiatr sprawia, że temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Pułapka na drogach: odwilż i niebezpieczna gołoledź

Około 10 lutego prognozy przewidują gwałtowną zmianę aury. Z zachodu nadciągnie cieplejsze powietrze znad Atlantyku, co podniesie temperaturę na zachodzie i południu Polski nawet do 8 stopni Celsjusza. Niestety, zderzenie ciepłych mas z mroźnym gruntem zaowocuje opadami marznącego deszczu. Kierowcy muszą przygotować się na "szklankę" na drogach - gołoledź w połowie lutego może sparaliżować ruch w największych miastach.

Kiedy koniec zimy? Prognoza na marzec

Dobra wiadomość dla miłośników słońca! Trzecia dekada lutego 2026 przyniesie trwałe ocieplenie. Śnieg zacznie gwałtownie topnieć, a temperatury w dzień będą oscylowaćwokół 5-7 stopni Celsjusza. Choć nocne przymrozki wciąż mogą się zdarzać, modele długoterminowe wskazują, że marzec przywita nas wczesnowiosenną aurą.

Historyczne rekordy mrozu w Polsce i tendencje klimatyczne

Mimo obecnej fali chłodu, oficjalny rekord minimalnej temperatury w Polsce, odnotowany wiele dekad temu, pozostaje niepobity. Najniższa wartość w historii pomiarów została zarejestrowana 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach, gdzie temperatura spadła do poziomu minus 41 stopni Celsjusza, natomiast w lutym 1929 roku skrajnie niskie wartości odnotowano także w Żywcu oraz Olkuszu. Współczesne badania naukowe wskazują na ogólny wzrost średniej temperatury powietrza w Polsce, co nie wyklucza jednak występowania incydentalnych, ekstremalnych mrozów. Przykładowo, w okresie od 1995 do 2025 roku szczególnie mroźna okazała się zima 2005/2006, gdy w Toruniu zanotowano minus 32 stopnie Celsjusza, a pas silnych mrozów rozciągał się aż po Rzeszów. Z kolei sezon 2020/2021 zapisał się w historii wysokimi wartościami dodatnimi, przekraczającymi zimą 20 stopni Celsjusza na południu kraju. Według szczegółowych map IMGW, obecna fala mrozów ma zacząć ustępować dopiero 6 lutego, kiedy spodziewane jest wyraźne ocieplenie.

Analiza rzetelności prognoz meteorologicznych i metodologii IMGW

Warunki atmosferyczne stanowią jeden z najczęściej poruszanych przez Polaków tematów, gdyż aura w sposób bezpośredni determinuje codzienne aktywności i wymusza częste modyfikacje planów. Mimo że precyzyjne przewidywanie zjawisk pogodowych jest procesem skomplikowanym, najwyższą wiarygodnością cieszą się prognozy krótkoterminowe obejmujące kilka najbliższych dni, podczas gdy analizy wykraczające poza okres kilkunastu dni cechują się mniejszą dokładnością. Specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, wykorzystując bogate zasoby danych historycznych, opracowują jednak nie tylko zestawienia bieżące i średnioterminowe, ale również prognozy długoterminowe obejmujące perspektywę wielu miesięcy. Takie wieloaspektowe podejście pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki zmian klimatycznych oraz przygotowanie społeczeństwa na nadchodzące anomalie termiczne.